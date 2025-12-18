قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
انتظام عملية الانتخابات بالمحافظات ودعم اللجان ذات الكثافات
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع قبيل اجتماع الميكانزم في الناقورة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ترتفع هامشياً بعد تسجيل خسائر

وكالات

ارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 الآجلة بشكل طفيف مساء الخميس 18 ديسمبر 2025 بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم التي قد تشكل محفزاً لحركة السوق.

وصعدت العقود المرتبطة بالمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1%، بينما أضافت عقود ناسداك 100 الآجلة 0.3%. وارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 15 نقطة، أو 0.03%.

وقفزت أسهم ميكرون تكنولوجي بأكثر من 7% في التداولات الممتدة بعد أن تجاوزت شركة أشباه الموصلات توقعات وول ستريت للإيرادات والأرباح في الربع المالي الأول، وقدمت توقعات قوية للفترة الحالية.

وينتظر المتعاملون صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر صباح الخميس، وهو أول تقرير تضخم يُنشر للجمهور منذ انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية الشهر الماضي. ويتوقع اقتصاديون استطلعت داو جونز آراءهم أن يسجل التضخم الرئيسي نمواً بنسبة 3.1% على أساس سنوي.

وتأتي هذه التحركات بعد جلسة تداول صعبة تعرضت خلالها الأسهم لضغوط من خسائر حادة في أسهم أشباه الموصلات المرتبطة بتجارة الذكاء الاصطناعي.

 فقد أنهى ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز (المكوّن من 30 سهماً) رابع يوم سلبي لهما، بينما كان ناسداك المركّب الأضعف بين المؤشرات الثلاثة بخسارة بلغت 1.8%.

وفي جلسة التداول العادية، تراجع سهم أوراكل بأكثر من 5% بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المستثمر الرئيسي في شركة البنية التحتية السحابية انسحب من مشروع مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار في ميشيغان.

وأثارت المخاوف بشأن تكاليف رأس المال الضخمة وراء مشاريع مراكز البيانات العملاقة — مثل مشروع أوراكل — حالة من القلق في السوق، ما دفع عدة شركات تصنيع رقائق إلى التراجع خلال الجلسة. فقد خسر سهم برودكوم 4.5%، كما تراجعت أسهم إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز.

ورغم خروج المستثمرين من أسهم التكنولوجيا مؤخراً، فإن القطاع يتجه لإنهاء عام 2025 على ارتفاع يقارب 19%.

وقال كبير استراتيجيي السوق في كارسن غروب، رايان ديتريك: "اليوم السيئ لأوراكل يضيف إلى التوترات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا، لكن من المهم التذكير بأن التكنولوجيا ما زالت مرتفعة 20% منذ بداية العام، وشهدت واحدة من أطول موجات الصعود في تاريخها. 

أسهم بنوك مؤشر

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

مسابقة جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي

الفائز يحصل على 100 ألف جنيه.. ننشر شروط مسابقة جائزة الإمام الأكبر لأفضل بحث علمي

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش حقوق الطفولة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش حقوق الطفولة..السبت المقبل

د. نظير عياد مفتي الجمهورية

في اليوم العالمي للغة العربية.. المفتي : الأمة التي تُحافظ على لُغتها تحافظ على ذاتها

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

