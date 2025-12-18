العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ترتفع هامشياً بعد تسجيل خسائر

ارتفعت عقود ستاندرد آند بورز 500 الآجلة بشكل طفيف مساء الخميس 18 ديسمبر 2025 بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم التي قد تشكل محفزاً لحركة السوق.

وصعدت العقود المرتبطة بالمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1%، بينما أضافت عقود ناسداك 100 الآجلة 0.3%. وارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 15 نقطة، أو 0.03%.

وقفزت أسهم ميكرون تكنولوجي بأكثر من 7% في التداولات الممتدة بعد أن تجاوزت شركة أشباه الموصلات توقعات وول ستريت للإيرادات والأرباح في الربع المالي الأول، وقدمت توقعات قوية للفترة الحالية.

وينتظر المتعاملون صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر صباح الخميس، وهو أول تقرير تضخم يُنشر للجمهور منذ انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية الشهر الماضي. ويتوقع اقتصاديون استطلعت داو جونز آراءهم أن يسجل التضخم الرئيسي نمواً بنسبة 3.1% على أساس سنوي.

وتأتي هذه التحركات بعد جلسة تداول صعبة تعرضت خلالها الأسهم لضغوط من خسائر حادة في أسهم أشباه الموصلات المرتبطة بتجارة الذكاء الاصطناعي.

فقد أنهى ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز (المكوّن من 30 سهماً) رابع يوم سلبي لهما، بينما كان ناسداك المركّب الأضعف بين المؤشرات الثلاثة بخسارة بلغت 1.8%.

وفي جلسة التداول العادية، تراجع سهم أوراكل بأكثر من 5% بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المستثمر الرئيسي في شركة البنية التحتية السحابية انسحب من مشروع مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار في ميشيغان.

وأثارت المخاوف بشأن تكاليف رأس المال الضخمة وراء مشاريع مراكز البيانات العملاقة — مثل مشروع أوراكل — حالة من القلق في السوق، ما دفع عدة شركات تصنيع رقائق إلى التراجع خلال الجلسة. فقد خسر سهم برودكوم 4.5%، كما تراجعت أسهم إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز.

ورغم خروج المستثمرين من أسهم التكنولوجيا مؤخراً، فإن القطاع يتجه لإنهاء عام 2025 على ارتفاع يقارب 19%.

وقال كبير استراتيجيي السوق في كارسن غروب، رايان ديتريك: "اليوم السيئ لأوراكل يضيف إلى التوترات الأخيرة في قطاع التكنولوجيا، لكن من المهم التذكير بأن التكنولوجيا ما زالت مرتفعة 20% منذ بداية العام، وشهدت واحدة من أطول موجات الصعود في تاريخها.