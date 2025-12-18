قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدبولي: معهد التخطيط القومي منذ تأسيسه نفذ العديد من البحوث والدراسات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معهد التخطيط القومي منذ تأسيسه نفذ العديد من البحوث والدراسات والتقارير العلمية التي تناولت جميع جوانب إعداد الخطط ومتابعتها في مختلف أبعاد التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه الجهود تهدف لتزويد متخذي القرار بصور دقيقة وعلمية تساعدهم على وضع سياسات رشيدة تحقق التنمية الشاملة.

تغطية شاملة لجميع أبعاد التنمية

أوضح مدبولي أن المعهد لا يركز فقط على الجانب الاقتصادي، بل يغطي أيضًا أبعاد التعليم، الصحة، البنية التحتية، البيئة، والعدالة الاجتماعية، بما يوفر قاعدة علمية قوية لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية على مختلف المستويات.

تقديم المشورة لصانعي السياسات

أشار رئيس الوزراء إلى أن المعهد يقدم مشورة علمية عملية لصانعي السياسات والممارسين في مجال التخطيط، ويساعد في تحسين أساليب إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ويحقق فعالية أعلى للبرامج الحكومية والمشروعات التنموية.

تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التخطيط

لفت مدبولي إلى أن المعهد يساهم أيضًا في نشر الثقافة التخطيطية بين مختلف فئات المجتمع، من خلال الفعاليات العلمية وورش العمل والمؤتمرات، ما يعزز فهم المجتمع لأهمية التخطيط ودوره في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معهد التخطيط القومي

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

منتخب السعودية

حكم مباراة السعودية والإمارات ينتظر قرار اللجنة المسؤولة بشأن استكمال المباراة

محم

سفير مصر بالمغرب: تأمينات خاصة للمنتخب في المغرب نظرًا لتواجد نجوم عالميين مثل محمد صلاح

السعودية

بسبب الأمطار.. إيقاف مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

