مدبولي: معهد التخطيط القومي منذ تأسيسه نفذ العديد من البحوث والدراسات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معهد التخطيط القومي منذ تأسيسه نفذ العديد من البحوث والدراسات والتقارير العلمية التي تناولت جميع جوانب إعداد الخطط ومتابعتها في مختلف أبعاد التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه الجهود تهدف لتزويد متخذي القرار بصور دقيقة وعلمية تساعدهم على وضع سياسات رشيدة تحقق التنمية الشاملة.

تغطية شاملة لجميع أبعاد التنمية

أوضح مدبولي أن المعهد لا يركز فقط على الجانب الاقتصادي، بل يغطي أيضًا أبعاد التعليم، الصحة، البنية التحتية، البيئة، والعدالة الاجتماعية، بما يوفر قاعدة علمية قوية لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية على مختلف المستويات.

تقديم المشورة لصانعي السياسات

أشار رئيس الوزراء إلى أن المعهد يقدم مشورة علمية عملية لصانعي السياسات والممارسين في مجال التخطيط، ويساعد في تحسين أساليب إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ويحقق فعالية أعلى للبرامج الحكومية والمشروعات التنموية.

تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التخطيط

لفت مدبولي إلى أن المعهد يساهم أيضًا في نشر الثقافة التخطيطية بين مختلف فئات المجتمع، من خلال الفعاليات العلمية وورش العمل والمؤتمرات، ما يعزز فهم المجتمع لأهمية التخطيط ودوره في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.