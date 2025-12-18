مدبولي: معهد التخطيط القومي رافد أساسي للكوادر القيادية وصناع القرار

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالدور المحوري الذي لعبه المعهد على مدار عقود في إعداد الكوادر التي تولت مناصب قيادية في مؤسسات الدولة، مسلطًا الضوء على الأثر البارز لهذه الكوادر في مسيرة التنمية الوطنية.

الكوادر التي خرجها المعهد

شهد المعهد تخرج جيل من الكوادر المؤثرة التي تولت مناصب قيادية هامة، من بينهم الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن والدكتور إسماعيل صبري عبد الله والدكتور محمد محمود الإمام، إضافة إلى الدكتور كمال الجنزوري الذي تولى رئاسة الحكومة في فترتين هامتين من تاريخ مصر.

كما شمل العطاء الأكاديمي والخبرات العملية للدكتور أشرف العربي والدكتور خالد فهمي في العقد الثاني من الألفية الثالثة، مما ساهم في تعزيز دور المعهد كمصدر للمعرفة وصناعة القرار.

ساهم المعهد منذ نشأته في إصدار العديد من الدراسات والتقارير العلمية بالتعاون مع جهات دولية، من بينها تقارير التنمية البشرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تناولت قضايا الفقر، التعليم، المشاركة السياسية، التنمية المحلية، والحكم الرشيد، وهو ما أسهم في وضع سياسات أكثر دقة وفاعلية لصناع القرار في مصر.