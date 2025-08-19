قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

جثتان و 11 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط - سوهاج الغربي

إيهاب عمر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11  آخرون، اليوم الثلاثاء،  في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير ووجود عدد من المصابين. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

جثتان و و11 مصابا في إنقلاب سيارة ميكروباص 

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نجم عن انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن مصرع اسلام محمد علي سيد 23 عاما و احمد عادل محمد علي 30 عاما وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

بينما أصيب كلا من أحمد السيد علي أحمد 29  عاما اشتباه ما بعد الارتجاج و ايمن ابراهيم السيد حسين  28 عاما جرح متهتك بالفخذ الايسر و مصطفي عبد الحميد علي 40  عاما جروح بالراس وكسور بالزراعين و عمر عبد الحميد علي 27 عاما جروح بالراس واضظراب بردجه الوعي و محمود صلاح معاذ  20 عاما اشتباه ما بعد الارتجاج و أحمد محمد علي إبراهيم 29 عاما كدمات متفرقه و أحمد مصطفي احمد علي 29 عاما كدمات متفرقه و أحمد إسماعيل علي محمد 28 عاما كدمات متفرقه و 3 أشخاص مجهولين الهوية وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي الغربي مركز الغنايم أسيوط

