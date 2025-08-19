قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بطريق أسيوط / الفرافرة

إيهاب عمر

أصيب 11 شخصا اليوم الثلاثاء في انقلاب سيارة بطريق أسيوط / الفرافرة ناحية الكيلو 90 باتجاه محافظة الوادي الجديد وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة عند الكيلو 90 بطريق ديروط / الفرافرة ناحية محافظة الوادي الجديد ووجود مصابين.


إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بطريق أسيوط/ الفرافرة 


انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي و أسفر الحادث عن إصابة كلا من " آدم عزت فواد" 7 أعوام ، اشتباه كير بالفخذ الأيمن، و " عبد الناصر محمد فرج " 35 عاما، كدمات، و " إبراهيم  عشري ذكي" 35 عاما، سحجات وكدمات ، و " أحمد عبد الرحمن فراج" 23 عاما، سحجات وكدمات، و " عمر محمد فرغلي"    3 عاما، كسر مضاعف بالقدم الأيمن    ، و " محمد أنور منصور" 48 عاما، كسر مضاعف بالزراع الأيمن.


كما أصيب كلا من " فراج محمد فراج" 35 عاما، ما بعد الارتجاج ، و " محمود عبد الرءوف مرعي"22 عاما، اشتباه كسر بالحوض، و "هشام محمود فواد" 26 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و " علي محمود علي    " 46 عاما، اشتباه كسر بالفقرات ، و " محمود إبراهيم منصور" 33 عاما، كدمات وسحجات.

وجرى نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

انقلاب سيارة طريق أسيوط الفرافرة الوادي الجديد مستشفى ديروط المركزي أمن أسيوط مركز شرطة ديروط

