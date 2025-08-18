أسيوط .. رفع درجة الاستعداد لمواجهة نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية بالمحافظة، تزامنًا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحدوث نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على فترات متقطعة.

تم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان ، أنه تم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع التنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

رفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات

كما شدد اللواء هشام أبوالنصر على رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، خاصة على الطرق السريعة والداخلية، والتأكد من جاهزية المعدات والمركبات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، إلى جانب رفع أي آثار قد تنتج عن شدة الرياح، كما وجه مديرية الصحة برفع حالة الاستعداد بكافة المستشفيات والتأكد من جاهزية سيارات الإسعاف لتغطية جميع المراكز والمدن، كما كلف إدارة المرور بتكثيف جهودها على الطرق السريعة والفرعية لضمان سلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين وقائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات المرورية، مؤكداً جاهزية المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طارئ عبر الخط الساخن (114) أو الأرقام (2135858/088 – 2135727/088 – 2135670/088)، وكذلك من خلال الواتس آب وتليجرام على رقم (01066628906)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الرقم (16528) أو من خلال موقعها الإلكتروني www.shakwa.eg.