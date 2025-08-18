قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 39 تعديا على متغيرات مكانية وأراض زراعية في 10 مراكز.. صور

إيهاب عمر

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالة 39 حالة تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية وأملاك دولة خلال حملات المرحلة الأولى من الموجة 27 للإزالات وفقاً للجدول الزمني المقرر تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تنفيذ حملات الازالة بنطاق 8 مراكز

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملات الازالة بنطاق 8 مراكز (أسيوط، البداري، أبنوب، الغنايم، ديروط، صدفا، منفلوط، الفتح) بالإضافة إلى حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط على مساحة 3732 متر مربع، و7 قراريط و19 سهم ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 الجاري التي تستمر حتى 22 أغسطس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة والوحدات المحلية ومسئولي الإزالات ومديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية للمراكز والأحياء على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 أغسطس الحالي وحتى 26 سبتمبر المقبل ،و المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 : 24 أكتوبر القادم.

وأكد المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة أحمد عبد الحكيم  قامت بإزالة حالتي تعدي فوري ارض زراعية ومتغيرات مكانية، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبد الرؤوف النمر بإزالة حالتي تعدي فوري ارض زراعية ووحدة محلية بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بقيادة سوزان محمد بتنفيذ إزالة حالة تعدي متغيرات مكانية فوري، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة أحمد ثابت بتنفيذ إزالة لحالة تعدي استرداد تقنين (اصلاح زراعي)، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي فوري ارض زراعية واملاك دولة إزالة فوري (اصلاح زراعي).

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد بتنفيذ إزالة لحالة تعدي فوري ارض زراعية فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي على أملاك دولة (اصلاح زراعي)، وقيام الوحدة المحلية لمركز الفتح برئاسة أبو العيون إبراهيم بتنفيذ إزالة لـ 39 حالة تعدي على أملاك دولة (الري) وتعدي فوري على أراض زراعية بالإضافة إلى قيام حي شرق وحي غرب بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي أملاك دولة ومتغيرات مكانية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .

أسيوط إزالة 39 حالة تعدي أراضي زراعية متغيرات مكانية أملاك دولة الموجة 27 للإزالات

