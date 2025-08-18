قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: بدء أعمال رصف طريق "أبنوب - بني محمديات" بتكلفة 16 مليون جنيه

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق أعمال الرصف بطريق أبنوب - بني محمديات بمركز أبنوب، بتكلفة إجمالية بلغت 16 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

رفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز والمدن

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز والمدن، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، تشرف على تنفيذ المشروع الذي يمتد بطول 3 كيلومترات وعرض 8 أمتار، وتتولى تنفيذه وحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد رئيس المركز وأشار إلى أنه تم الانتهاء مسبقًا من أعمال التسوية والتمهيد وإصلاح الطريق قبل بدء أعمال الرصف.

وشدد المحافظ على حرصه الدائم على تقديم الدعم اللازم وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمراحل العمل للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المحددة والجدول الزمني المقرر، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والانتقال للمواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمركز.

أسيوط أعمال الرصف طريق أبنوب بني محمديات الخطة الاستثمارية مشروع الرصف مركز ومدينة أبنوب

