قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
زيلينسكي: لا مؤشرات على عقد قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين
الزمالك يدرس عودة شيكو بانزا أمام مودرن سبورت بعد تعافيه من الإصابة
القاهرة الخبارية تسلط الضوء على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
مستقبل وطن: مصر ستظل ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني:الأجيال القادمة من شعبنا ستتذكر الموقف المصري الصلب ضد التهجير
ما حكم نزول الحيض أثناء الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب ببرنامج حواء
الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية
حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس
فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية قلب مفتوح معقدة
الأمن الفيدرالي الروسي: أحبطنا هجوما بمسيرة أوكرانية على محطة سمولينسك للطاقة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية قلب مفتوح معقدة

مستشفيات جامعة أسيوط
مستشفيات جامعة أسيوط
إيهاب عمر

نجح فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة  أسيوط في إجراء عملية قلب مفتوح معقدة ونادرة، أعادت الحياة لمريض يبلغ من العمر 48 عاماً كان يعاني من حالة طبية فريدة تُعرف باسم "انقلاب وضع الأحشاء الكلي" (Situs Inversus totalis)، والتي تحدث بمعدل نادر للغاية، يتراوح بين 1 من كل 10 آلاف إلى 50 ألف حالة، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور محمد عياد رئيس قسم جراحة القلب والصدر ومدير مستشفى القلب.

أعضاؤه الداخلية معكوسة بالكامل


​كان مستشفى القلب قد استقبل  المريض وهو في حالة حرجة، حيث كان يعاني من وجود عيب خلقي نادر، حيث كانت أعضاؤه الداخلية معكوسة بالكامل؛ فقلبه كان يقع على الجهة اليمنى من الصدر وكبده على الجهة اليسرى من البطن، كما كان يعاني من مضاعفات صحية خطيرة، شملت، ​روماتيزم بالقلب، وضيق شديد في الصمام الميترالي، مع ​وجود جلطة في الأذين الأيسر، و​ارتجاع شديد في الصمام الأورطي، وهو ما فرض تحديات إضافية على الفريق الطبي، خاصة وأن هذه الحالات غالبا ما تكون مصحوبة بعيوب خلقية أخرى قد يتم اكتشافها أثناء الجراحة.

​ليقرر الفريق الطبي بالتدخل الجراحي، حيث تمكن الأطباء من إزالة الجلطة واستبدال الصمامين المتضررين، الميترالي والأورطي، ليعود قلب المريض إلى وظيفته الطبيعية.

واستقرت حالة المريض، وغادر المستشفى بعد أسبوع واحد فقط من الجراحة، وهو بصحة جيدة، ليتمكن من استئناف حياته بشكل طبيعي.

أسيوط جامعة أسيوط فريق طبي عيب خلقي مضاعفات صحية روماتيزم بالقلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

أمين (البحوث الإسلامية) يتفقَّد اختبارات الابتعاث لإحياء ليالي رمضان 1447هـ

أمين البحوث الإسلامية يتفقد اختبارات الابتعاث لإحياء ليالي رمضان 1447هـ

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة.. 7 أدعية وردت عن السنة النبوية

الدكتور عباس شومان

تفسد الأخلاق.. عباس شومان يحذر الشباب من لعبة الروبلكس

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

أزمة نجوي فؤاد المالية والصحية

معاشها 600 جنيه .. أزمة صحية ومالية تدفع نجوى فؤاد لطلب المساعدة

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: حرب استنزاف العقول.. الثقافة العربية أنموذجا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ما بين الورقة والقلم ولمسة الشاشة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل .. والرهان الأخير!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

المزيد