فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية قلب مفتوح معقدة

نجح فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط في إجراء عملية قلب مفتوح معقدة ونادرة، أعادت الحياة لمريض يبلغ من العمر 48 عاماً كان يعاني من حالة طبية فريدة تُعرف باسم "انقلاب وضع الأحشاء الكلي" (Situs Inversus totalis)، والتي تحدث بمعدل نادر للغاية، يتراوح بين 1 من كل 10 آلاف إلى 50 ألف حالة، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور محمد عياد رئيس قسم جراحة القلب والصدر ومدير مستشفى القلب.

أعضاؤه الداخلية معكوسة بالكامل



​كان مستشفى القلب قد استقبل المريض وهو في حالة حرجة، حيث كان يعاني من وجود عيب خلقي نادر، حيث كانت أعضاؤه الداخلية معكوسة بالكامل؛ فقلبه كان يقع على الجهة اليمنى من الصدر وكبده على الجهة اليسرى من البطن، كما كان يعاني من مضاعفات صحية خطيرة، شملت، ​روماتيزم بالقلب، وضيق شديد في الصمام الميترالي، مع ​وجود جلطة في الأذين الأيسر، و​ارتجاع شديد في الصمام الأورطي، وهو ما فرض تحديات إضافية على الفريق الطبي، خاصة وأن هذه الحالات غالبا ما تكون مصحوبة بعيوب خلقية أخرى قد يتم اكتشافها أثناء الجراحة.

​

​ليقرر الفريق الطبي بالتدخل الجراحي، حيث تمكن الأطباء من إزالة الجلطة واستبدال الصمامين المتضررين، الميترالي والأورطي، ليعود قلب المريض إلى وظيفته الطبيعية.

واستقرت حالة المريض، وغادر المستشفى بعد أسبوع واحد فقط من الجراحة، وهو بصحة جيدة، ليتمكن من استئناف حياته بشكل طبيعي.

​