قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصرع شخصين وإصابة 31 وصرف مساعدات فورية.. إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي في أسيوط

جانب من الحدث
جانب من الحدث
قسم المحافظات

شهدت محافظة أسيوط ، حادثا مأساويا بعد انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي على الطريق الصحراوي الغربي بحرى كارته أسيوط 10 كيلومترات.

القصة الكاملة 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب اتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي ووجود وفيات ومصابين.

على الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب الأتوبيس أثناء سيره على الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين وهما "محمد.أ.ع" 60 عامًا، و"فاطمة.م.ح" 55 عامًا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، فيما يجري نقل الـ 33 مصابًا آخرين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس

 توفي محمد احمد عبد الفضيل  60 عاما عاما و فاطمه محمود حبيب  55 عاما، وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى أسيوط العام.

وأصيب كلا من حسن عبد الرازق حسين 35 عامااشتباه كسر بالضلوع ، مينا فليب لطيف 28 عاما، كسر بالكتف الايسر، و ثروت توفيق عزيز 60 عاما، كسر بالضلوع، أحمد علي حسانين 30 عاما، اشتباه كسر بالركبه اليمني، و صابر وحدي محمود  26 عاما، كدمات بالضلوع ، و  منال الطيب محمد جاد 52 عاما اشتباه كسر بالضلوع، و عزه الطيب جاد المولي 60 عاما، كسر بالساعد الايمن ، و جورج ايهاب سمير  21 عاما ، كدمات بالجسم ، و حمدي محمد سيد 38 عاما، كدمات بالجسم، و  أحمد محمد محمود 31 عاما، كسر بالفخذ الايسر ، و محمود محمد احمد 31 عاما، ما بعد الارتجاج،  أشرف حنفي عبد القادر  60 عاما، ما بعد الارتجاج، و وهبه مراد وهبه 53 عاما، اشتباه كسر بالقدم الايمن، أحمد مصري أحمد 36 عاما،  اشتباه كسر بالقدم الايسر ، و  جرجس روماني صليب 40 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و  روماني ابراهيم تغلب 40 عاما، كدمات متفرقه بالجسم ، و رامز سمير عزت 19 عاما، كدمات متفرقه بالجسم مستشفى أسيوط العام ، و تامر عبد القادر عبد الواحد 45 عاما، كدمات متفرقه بالجسم،  أحمد عاطف مصطفي 40 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، هشام لبيب حسانين 51 عاما ، كسر بالفقرات ، حبيبه هشام لبيب 19 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و  احمد محمد محمد  30 عاما ، اشتباه كسر بالقدم الايسر ، و  حسن عبد الله محمد  47 عاما ، اشتباه كسر بالقدم الايمن، و عاطف حسن علي 53 عاما،  اشتباه كسر بالقدم، و  اسلام جمال عبد الفتاح  32 عاما ، كدمات متفرقه بالجسم، و عائشه عاطف علي 64 عاما كدمات متفرقه بالجسم ، و  عبد الحميد رمضان عبد الحميد 19 عاما، كسر بالقدم الايمن ، و عبد الحميد محمد عطا 21 عاما، كسر بالقدم الايسر ، و  اخلاص صبحي محروس 26 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و  أميرة علي محمد  20 عاما، كدمات متفرقه بالجسم ، و بشوي يونان عبد السيد 23 عاما، اشتباه كسر بالزراع الايسر ، و  تامر جمال أمين  42 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و  مريم ممدوح عزمي 25 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط العام والايمان وأسيوط الجامعي .

صرف المساعدات

كلف محافظ أسيوط، الدكتور مينا عماد نائبه، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات والتنسيق مع الفرق الطبية لتوفير كافة أوجه الرعاية، ووجه وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ووجه وكيل وزارة التضامن بسرعة صرف المساعدات والدعم اللازم للمتضررين.

وقدم المحافظ خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، كما وجه بسرعة رفع آثار الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعادة الحركة المرورية للطريق.

محافظة أسيوط أتوبيس الطريق الصحراوي الغربي أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

جماهير الأهلي

الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير اليابان وممثل جايكا.. آليات تمويل استثمارات القطاع الخاص وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين والدول الأفريقية

جانب من الحدث

مصرع شخصين وإصابة 31 وصرف مساعدات فورية.. إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي في أسيوط

فعاليات ثقافية

في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى السمسمية ومهرجان مسرح الطفل بروض الفرج والقناطر الخيرية.. 200 عنوان لقصور الثقافة في معرض السويس

بالصور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

فيديو

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد