مصرع شخصين وإصابة 31 وصرف مساعدات فورية.. إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي في أسيوط

شهدت محافظة أسيوط ، حادثا مأساويا بعد انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي على الطريق الصحراوي الغربي بحرى كارته أسيوط 10 كيلومترات.

القصة الكاملة

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب اتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي ووجود وفيات ومصابين.

على الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب الأتوبيس أثناء سيره على الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين وهما "محمد.أ.ع" 60 عامًا، و"فاطمة.م.ح" 55 عامًا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، فيما يجري نقل الـ 33 مصابًا آخرين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس

توفي محمد احمد عبد الفضيل 60 عاما عاما و فاطمه محمود حبيب 55 عاما، وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى أسيوط العام.

وأصيب كلا من حسن عبد الرازق حسين 35 عامااشتباه كسر بالضلوع ، مينا فليب لطيف 28 عاما، كسر بالكتف الايسر، و ثروت توفيق عزيز 60 عاما، كسر بالضلوع، أحمد علي حسانين 30 عاما، اشتباه كسر بالركبه اليمني، و صابر وحدي محمود 26 عاما، كدمات بالضلوع ، و منال الطيب محمد جاد 52 عاما اشتباه كسر بالضلوع، و عزه الطيب جاد المولي 60 عاما، كسر بالساعد الايمن ، و جورج ايهاب سمير 21 عاما ، كدمات بالجسم ، و حمدي محمد سيد 38 عاما، كدمات بالجسم، و أحمد محمد محمود 31 عاما، كسر بالفخذ الايسر ، و محمود محمد احمد 31 عاما، ما بعد الارتجاج، أشرف حنفي عبد القادر 60 عاما، ما بعد الارتجاج، و وهبه مراد وهبه 53 عاما، اشتباه كسر بالقدم الايمن، أحمد مصري أحمد 36 عاما، اشتباه كسر بالقدم الايسر ، و جرجس روماني صليب 40 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و روماني ابراهيم تغلب 40 عاما، كدمات متفرقه بالجسم ، و رامز سمير عزت 19 عاما، كدمات متفرقه بالجسم مستشفى أسيوط العام ، و تامر عبد القادر عبد الواحد 45 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، أحمد عاطف مصطفي 40 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، هشام لبيب حسانين 51 عاما ، كسر بالفقرات ، حبيبه هشام لبيب 19 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و احمد محمد محمد 30 عاما ، اشتباه كسر بالقدم الايسر ، و حسن عبد الله محمد 47 عاما ، اشتباه كسر بالقدم الايمن، و عاطف حسن علي 53 عاما، اشتباه كسر بالقدم، و اسلام جمال عبد الفتاح 32 عاما ، كدمات متفرقه بالجسم، و عائشه عاطف علي 64 عاما كدمات متفرقه بالجسم ، و عبد الحميد رمضان عبد الحميد 19 عاما، كسر بالقدم الايمن ، و عبد الحميد محمد عطا 21 عاما، كسر بالقدم الايسر ، و اخلاص صبحي محروس 26 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و أميرة علي محمد 20 عاما، كدمات متفرقه بالجسم ، و بشوي يونان عبد السيد 23 عاما، اشتباه كسر بالزراع الايسر ، و تامر جمال أمين 42 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و مريم ممدوح عزمي 25 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط العام والايمان وأسيوط الجامعي .

صرف المساعدات

كلف محافظ أسيوط، الدكتور مينا عماد نائبه، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات والتنسيق مع الفرق الطبية لتوفير كافة أوجه الرعاية، ووجه وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ووجه وكيل وزارة التضامن بسرعة صرف المساعدات والدعم اللازم للمتضررين.

وقدم المحافظ خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، كما وجه بسرعة رفع آثار الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعادة الحركة المرورية للطريق.