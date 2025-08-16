أبو النصر: بدء تنفيذ المحور التنموي الجديد بين أسيوط والبحر الأحمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق الأعمال التنفيذية لشق وتمهيد المحور التنموي الجديد الذي يربط محافظة أسيوط بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ مشروعات كبرى تدعم التنمية الحقيقية والمستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

تسهيل حركة النقل والتجارة بين أسيوط والبحر الأحمر

وأوضح المحافظ أن المحور، الذي يمتد بطول 36 كم وبعرض 50 مترًا، يعد شريانًا اقتصاديًا واستثماريًا مهمًا، حيث يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة بين المحافظتين، ويدعم الأنشطة الصناعية والزراعية واستصلاح الأراضي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب.

تكثيف أعمال التمهيد والتسوية وشق الطريق

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، تواصل تكثيف أعمال التمهيد والتسوية وشق الطريق لربط مركز البداري – عند قرية عرب مطير – بطريق البحر الأحمر، وذلك بواسطة معدات الحملة الميكانيكية الخاصة بالمركز ومعدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة تحت إشراف شعبان أبو عون نائب رئيس المركز، وبمشاركة محمد فوزي العسال رئيس الحملة الميكانيكية بالمركز، ودعم من وحدة مشروع الإنقاذ السريع بقيادة أحمد رشاد.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة مستمرة في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن دعم جهود القيادة السياسية في خدمة المواطن ودفع عجلة التنمية الشاملة.