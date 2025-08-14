محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوجّه بتسريع المشروعات ودعم الاستثمار

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والمشروعات الجارية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، و خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، إلى جانب اللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق، المستشار العسكري للمحافظة واللواء أحمد كامل، مساعد مدير الأمن، إضافة إلى مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات والمشروعات وشركات المرافق.

الموقف التنفيذي لمشروع طريق البداري – البحر الأحمر

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروع طريق البداري – البحر الأحمر، الذي يمثل محورًا استراتيجيًا لدعم حركة النقل والتصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية، فضلًا عن ربط المحافظة بموانئ البحر الأحمر وتسهيل الخدمات اللوجستية للمستثمرين، موجهًا بسرعة إزالة المعوقات الجغرافية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي قطاع التعليم، شدد المحافظ على ضرورة مراجعة جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يشمل تفعيل المعامل الدراسية، وضمان الانضباط والحضور المنتظم، وتحسين مستوى النظافة بمحيط المدارس، مع تكليف هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالتفتيش الميداني لرصد الملاحظات ومعالجتها فورًا.

تشغيل المفارم الزراعية للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية

كما وجّه المحافظ بالاستفادة المثلى من أشجار النخيل في المشروعات الإنتاجية، عبر زراعتها على الطرق والأسوار، والاستفادة منها في إنتاج العسل ومنتجات أخرى، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على البيئة وترشيد النفقات العامة كما وجه بتشغيل المفارم الزراعية للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست" وأعلاف "سيلاج"، في إطار الحد من الحرق المكشوف وحماية الصحة العامة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة خلق فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال فتح منافذ إنتاجية وتشغيل الأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في مكافحة البطالة والهجرة غير الشرعية كما وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعادة استخدام المواسير الصالحة لتوصيل المياه للمناطق الصناعية وحل مشكلات الإمدادات بالمصانع.

وفي مجال دعم الحرف التراثية، شدد المحافظ على تنمية الصناعات اليدوية مثل الكليم العدوي والتلي والخرز، والتعاون مع المجتمع المدني لتسويق المنتجات والمشاركة في المعارض القومية.

كما استعرض الاجتماع خطة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاج اللحوم والألبان، موجهًا الأجهزة التنفيذية بتكثيف التوعية ودعم حملات التحصين.

وتناول المحافظ ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 99%، فيما بلغت نسبة الردود على المتغيرات المكانية 97.5%، مع التأكيد على إزالة أي مخالفات غير مصرح بها واسترداد أراضي الدولة، وتكليف رؤساء المراكز بإعداد تقارير يومية عن الإزالات.

وفيما يخص قرارات التخصيص، وافق المجلس التنفيذي على إنشاء محال تجارية على أرض أملاك دولة بمدينة أبنوب (سوق الربيع) لتوجيه إيراداتها لدعم أجور عمال النظافة، إضافة إلى الموافقة على إنشاء مدرسة تعليم أساسي بالغنايم بحري، وجناح جديد لمدرسة البطولة الابتدائية لمواجهة الكثافة الطلابية كما تم اعتماد قبول عدد من التبرعات المقدمة من جهات وأفراد لصالح مراكز ومدن المحافظة، وقدّم المحافظ الشكر للمساهمين في دعم المشروعات الخدمية.