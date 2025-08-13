قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
وزارة الرياضة: عقوبات رابطة الأندية على الزمالك بشأن زيزو قوية
أنا راجل قوي.. البلوجر ياسمين رقصت على تيك توك بباروكة ومكياج بنات للفلوس
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
دهب ودولارات وعقارات وكافيهات.. غسيل أموال البلوجر رايح جاي بـ تيك توك
محمد رمضان يوثق لحظة استماع شخص أمريكي لأغنيته في نيويورك
الإسعاف: نقل 16 حالة من مستشفى حلوان العام عقب نشوب حريق محدود بأحد طوابقها
بالأسماء.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025
12 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ ينصح ريبيرو بشأن طريقة توظيف ديانج مع الأهلي
استجابة سريعة.. محافظ أسيوط يوجه بعلاج رضيعة تعاني من مشكلة في ذراعها

محافظ أسيوط يوجه بعلاج رضيعة تعاني من مشكلة بالشريان في ذراعها
محافظ أسيوط يوجه بعلاج رضيعة تعاني من مشكلة بالشريان في ذراعها
إيهاب عمر

وجه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بعلاج طفلة رضيعة تعاني من انتفاخ بالشريان في ذراعها الأيمن، على نفقة الدولة، ودون تحميل أسرتها أي أعباء مالية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

طفله تحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصال وتصحيح مسار الشريان

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، حيث استمع إلى التماس من أحد المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، أوضح فيه أن طفلته تحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصال وتصحيح مسار الشريان وفقًا للتقارير الطبية، لكنه غير قادر على تحمل تكاليف العلاج.

وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهاته بنقل الطفلة إلى إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم، متكفلًا بجميع مصاريف الكشف والجراحة.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على تقديم الدعم والرعاية للفئات غير القادرة، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضع البعد الإنساني على رأس أولوياتها، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

