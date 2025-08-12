قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ

صورة من الحادث
صورة من الحادث
إيهاب عمر

‎أصيب 32 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل وقع صباح اليوم الثلاثاء بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية مدينة الرحاب بأسيوط الجديدة. 

القصة الكاملة 


‎ تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق الصحراوى الشرقي ناحية مدينة الرحاب ووجود مصابين. 


‎إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص تصادم أتوبيس وسيارة نقل ما أسفر عن إنقلاب الأتوبيس وإصابة 32 شخصا من الركاب وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي. 
‎ 

كما تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

أسماء المصابين  

وحصل موقع " صدى البلد  " على قائمة بأسماء المصابين الذين جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، وهم: "يزن.ع.خ" 4 أعوام، و"فارس.ع .خ" عامين، و"محمود.ع.ي" 28 عامًا، و"محمد.ك.ع" 23 عامًا، و"جمال.ح.ز" 35 عامًا، و"السيد.م.ا" 53 عامًا، و"محمد.م.ع" 27 عامًا، و"علاء.خ.س" 27 عامًا، و" شنوده.ص.ي" 17 عامًا، و"يعقوب.م.ل" 50 عامًا، و"محمد.ع.م" 20 عامًا، و"مروان.ي.م" 19 عامًا، و"مجدي.يعقوب.موسى" 19 عامًا.
‎كما أصيب "ادهم .ج.ع" 16عامًا، و"على.ج.ع" 24 عامًا، و"شريف.ع.س" 31عامًا، و"شروق.م.ا" 27 عامًا، و"فتحية.س.غ" 54 عامًا، و"نورا.م.ع" 27 عامًا، و"سلمى.م.ع" 16 عامًا، و"عنتر.س.م" 45 عامًا، و"أحمد.م.ا" 23 عامًا، و"عبير.ح.ا" 27 عامًا.و"أميره.ع.ع" 14عامًا، و"شرين.م.ع" 44عامًا، و"جنا.م.ب" 17 عامًا، و"الاء.أ.ع" 35 عامًا، و"هاني.د.س" 27 عامًا، و"اسلام.م .ح" 17 عامًا، و"شنودة.ر.ف" 21 عامًا، و"رؤى.ص.م" 20 عامًا، و"محمد .ص.ن" 29 عامًا.

محافظ أسيوط يتابع الحالة الصحية للمصابين


‎تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات حادث تصادم وقع صباح اليوم بين أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة شرق الدلتا وسيارة نصف نقل بطريق "أسيوط – البحر الأحمر" بنطاق مدينة أسيوط الجديدة، اتجاه مدينة الرحاب مما أسفر عن إصابة 32 شخصًا بإصابات تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


توجيهات محافظ أسيوط 

‎ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة الصحة بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين لحين تماثلهم للشفاء، كما تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفى لتقديم الدعم اللازم.


وأكد المحافظ على المتابعة اللحظية للحالة الصحية للمصابين مع توجيه مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان ملابسات الحادث.

