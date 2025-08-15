محافظ أسيوط: إزالة 31 تعديا على الأراضي وبناء مخالف بالمراكز والأحياء

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي للبناء المخالف، موضحًا أن الحملات المنفذة في إطار المرحلة الأولى من الموجة 27 أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدي على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية، إلى جانب إلغاء طلبات تقنين غير جادة، وذلك في نطاق 8 مراكز هي القوصية، أسيوط، الغنايم، منفلوط، أبنوب، صدفا، الفتح، البداري، فضلًا عن حي غرب مدينة أسيوط.

حماية الرقعة الزراعية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الإزالات شملت مساحة إجمالية بلغت 1924 مترًا مربعًا و6 أفدنة و19 قيراطًا و6 أسهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، بهدف حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز القوصية برئاسة أسامة سحيم أزالت 11 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة، فيما نفذت الوحدات المحلية بالغنايم وأسيوط وأبنوب، برئاسة كل من أحمد ثابت وأحمد عبدالحكيم وسوزان محمد، إزالة 3 حالات تعدي على متغيرات مكانية وأراضٍ زراعية، كما أزالت الوحدات المحلية بصدفا والفتح ومنفلوط تحت إشراف هاني محمد وعيون إبراهيم ووليد جمال 6 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك الإصلاح الزراعي، بينما شهد مركز البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر إزالة 7 حالات تعدي، بالإضافة إلى تنفيذ حي غرب برئاسة ممدوح جبر إزالة 4 حالات تعدي فوري.

تطبيق القانون دون استثناء

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن هذه الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة مديرية الأمن، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء، مؤكدًا أن الدولة عازمة على فرض الانضباط وتطبيق القانون دون استثناء.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الأولى من الموجة 27 مستمرة حتى 22 أغسطس الجاري، يعقبها المرحلة الثانية من 30 أغسطس وحتى 26 سبتمبر، ثم المرحلة الثالثة من 4 وحتى 24 أكتوبر، مشددًا على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تعديات عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الخط الساخن (114) أو الأرقام (088/2135858) و**(088/2135727)**، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.