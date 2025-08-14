قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة 24 حالة تعدي في المرحلة الأولى من الموجة 27 بأسيوط

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة أسفرت عن إزالة 24 حالة تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، إضافة إلى طلبات تقنين غير جادة، وذلك بنطاق 7 مراكز بالمحافظة (الغنايم، منفلوط، القوصية، البداري، أبنوب، الفتح، وصدفا) فضلًا عن حي غرب مدينة أسيوط. 

التصدي للبناء المخالف وحماية أملاك الدولة 

وقال محافظ أسيوط أن الإزالات شملت مساحة إجمالية بلغت 3380 مترًا مربعًا و7 قراريط و3 أسهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة، وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء، بهدف التصدي للبناء المخالف وحماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية. 

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت بالتعاون بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة مديرية الأمن، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء حيث أزالت الوحدة المحلية لمركز الغنايم برئاسة أحمد ثابت حالتي تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي من طلبات تقنين غير جادة، فيما نفذت الوحدة المحلية بمنفلوط برئاسة وليد جمال 5 حالات إزالة فورية على أراضي زراعية وأملاك الإصلاح الزراعي وشهد مركز القوصية برئاسة أسامة سحيم ومركز صدفا برئاسة هاني محمد إزالة حالتين تعدي فوري على الأراضي الزراعية ومتغيرات مكانية، بينما أزال مركز البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر حالتي تعدي مماثلتين وفي الوحدة المحلية لأبنوب برئاسة سوزان محمد، تمت إزالة 4 حالات تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي وطلبات تقنين غير جادة، أما مركز الفتح برئاسة عيون إبراهيم فأزال 4 حالات تعدي على متغيرات مكانية، في حين شهد حي غرب مدينة أسيوط برئاسة ممدوح جبر إزالة 5 حالات تعدي على متغيرات مكانية داخل نطاق الحي. 

وأكد المحافظ أن المرحلة الأولى من الموجة 27 مستمرة حتى 22 أغسطس الجاري، على أن تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس وحتى 26 سبتمبر المقبل، ثم المرحلة الثالثة من 4 وحتى 24 أكتوبر القادم، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات، وأن حملات الإزالة ستستمر حتى تحقيق الانضباط الكامل وحماية حقوق الدولة. كما دعا أبو النصر المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (114) أو الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو عبر موقعها الإلكتروني www.shakwa.eg.

أسيوط إزالة 24 حالة تعدي أراضي زراعية متغيرات مكانية التصدي للبناء المخالف حماية أملاك الدولة

