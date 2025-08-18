محافظ أسيوط: تسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتعزيز الموارد المحلية

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي التخطيط بالمراكز، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وتوجيه الجهود نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

تحقيق تطلعات المجتمع المحلي

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء أن الجميع يعمل كفريق واحد لخدمة المواطن وتحقيق تطلعات المجتمع المحلي، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والإدارية، والعمل وفق رؤية موحدة تضمن استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

طرح وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وفي إطار توجيهات الدولة بسرعة إنجاز مشروعات البنية الأساسية والخدمات، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في طرح وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والتعامل الفوري مع أي معوقات تعترض التنفيذ. ووجه بتفعيل المتابعة الدورية من خلال فرق العمل الميدانية بكل مركز، لضمان كفاءة التنفيذ وجودة الأعمال.

كما وجه اللواء هشام أبو النصر بتقديم كافة سبل الدعم لصندوق تأمين العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية، والعمل على تعظيم استثماراته لتحسين العوائد المالية وضمان استمراريته كأحد أدوات الحماية الاجتماعية الهامة للعاملين، خاصة بعد بلوغهم سن التقاعد.

وفي سياق تنمية الموارد المحلية، كلف المحافظ رؤساء المراكز بحصر الأراضي الفضاء داخل نطاق كل وحدة محلية، تمهيدًا لإنشاء مشروعات خدمية وسكنية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال آليات الشراكة المجتمعية، وبما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف بنطاق كل مركز، واستغلال الطمي الناتج عن أعمال التطهير في استصلاح الأراضي الصحراوية، ضمن جهود المحافظة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي إطار اهتمام المحافظة بتحسين الخدمات وجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء عدايات ومشايات على الترع، بما يسهم في تسهيل الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين كما وجه بإنشاء مشاتل إنتاجية في مختلف المراكز لتلبية احتياجات التشجير ودعم الاقتصاد المحلي، مع تشجيع خريجي المدارس الزراعية على الدخول في مشروعات زراعية إنتاجية مستدامة.

وفيما يتعلق بتطوير سلاسل الإمداد الغذائي، طالب أبو النصر بسرعة تشغيل المجازر النموذجية ومجمعات الألبان بالقرى، أو طرحها للتأجير وفقًا لضوابط قانونية واضحة، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها وتعزيز التنمية الريفية.

واختتم محافظ أسيوط الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، والاستجابة السريعة لمطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة في الأداء الحكومي على مستوى الوحدات المحلية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية محلية متكاملة ومستدامة.