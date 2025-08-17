قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
الأنبا عمانوئيل يشهد تصفيات مسابقة الكتاب المقدس بدار المطرانية بالأقصر
حوادث

مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين.. محافظ أسيوط يتابع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
إيهاب عمر

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل، والذي وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي الغربي – شمال بوابة أسيوط بحوالي 10 كيلومترات – بنطاق مركز ومدينة أسيوط، وأسفر عن إصابة 31 شخصًا واثنين رفضا النقل للمستشفى  ووفاة اثنين.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

وفور تلقي غرفة عمليات المحافظة الإخطار بالحادث، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح متفرقة.

سرعة صرف المساعدات والدعم اللازم للمتضررين

وكلف محافظ أسيوط، الدكتور مينا عماد نائبه، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات والتنسيق مع الفرق الطبية لتوفير كافة أوجه الرعاية، كما وجه وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ووجه وكيل وزارة التضامن بسرعة صرف المساعدات والدعم اللازم للمتضررين.

وقدم المحافظ خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، كما وجه بسرعة رفع آثار الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعادة الحركة المرورية للطريق.

