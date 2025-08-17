مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين.. محافظ أسيوط يتابع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل، والذي وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي الغربي – شمال بوابة أسيوط بحوالي 10 كيلومترات – بنطاق مركز ومدينة أسيوط، وأسفر عن إصابة 31 شخصًا واثنين رفضا النقل للمستشفى ووفاة اثنين.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

وفور تلقي غرفة عمليات المحافظة الإخطار بالحادث، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وجروح متفرقة.

سرعة صرف المساعدات والدعم اللازم للمتضررين

وكلف محافظ أسيوط، الدكتور مينا عماد نائبه، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات والتنسيق مع الفرق الطبية لتوفير كافة أوجه الرعاية، كما وجه وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ووجه وكيل وزارة التضامن بسرعة صرف المساعدات والدعم اللازم للمتضررين.

وقدم المحافظ خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، كما وجه بسرعة رفع آثار الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعادة الحركة المرورية للطريق.