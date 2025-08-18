قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
محافظات

ضبط 18 ألفا و700 لتر بنزين و7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في أسيوط

حملة تموينية بأسيوط
حملة تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات التموينية المفاجئة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

ضبط 18 ألفا و700 لتر بنزين وسولار و7 أطنان دقيق بلدي

وأوضح المحافظ أن الحملة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين ، على مركز الفتح بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، تمكنت من ضبط (٨٤٠٠ لتر سولار – ٥٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ – ٥٣٠٠ لتر بنزين ٩٢)، بالإضافة إلى مداهمة إحدى مطاحن المواني بمدينة الفتح وضبط (٧ طن دقيق بلدي مدعم) قبل بيعها في السوق السوداء.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة جاءت بمشاركة عز عبدالرحمن، ومحمد بكر من إدارة الرقابة التجارية، وبالاشتراك مع إدارة تموين الفتح بقيادة محمد الطوابي ومعتز أبو حشيش، وبحضور عبد الناصر كامل عضو اللجنة المركزية للتفتيش على المواد البترولية بالهيئة العامة للبترول، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على جميع مراكز ومدن المحافظة

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على جميع مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن أي محاولة لتهريب المواد البترولية أو الدقيق البلدي المدعم سيتم التصدي لها بكل حزم وفقًا للقانون.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

أسيوط الرقابة التموينية تشديد الرقابة التموينية ضبط الأسواق الحملات التموينية السلع المدعمة السوق السوداء سولار بنزين دقيق بلدي

