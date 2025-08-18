ضبط 18 ألفا و700 لتر بنزين و7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في أسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات التموينية المفاجئة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

ضبط 18 ألفا و700 لتر بنزين وسولار و7 أطنان دقيق بلدي

وأوضح المحافظ أن الحملة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين ، على مركز الفتح بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، تمكنت من ضبط (٨٤٠٠ لتر سولار – ٥٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ – ٥٣٠٠ لتر بنزين ٩٢)، بالإضافة إلى مداهمة إحدى مطاحن المواني بمدينة الفتح وضبط (٧ طن دقيق بلدي مدعم) قبل بيعها في السوق السوداء.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة جاءت بمشاركة عز عبدالرحمن، ومحمد بكر من إدارة الرقابة التجارية، وبالاشتراك مع إدارة تموين الفتح بقيادة محمد الطوابي ومعتز أبو حشيش، وبحضور عبد الناصر كامل عضو اللجنة المركزية للتفتيش على المواد البترولية بالهيئة العامة للبترول، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على جميع مراكز ومدن المحافظة

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على جميع مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن أي محاولة لتهريب المواد البترولية أو الدقيق البلدي المدعم سيتم التصدي لها بكل حزم وفقًا للقانون.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.