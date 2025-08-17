قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

إيهاب عمر

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 33 آخرون، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي على الطريق الصحراوي الغربي بحرى كارته أسيوط 10 كيلومترات.

وحصل موقع " صدى البلد " على قائمة بأسماء الوفيات والمصابين الذين جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.

مصرع شخصين في إنقلاب أتوبيس

حيث توفي محمد احمد عبد الفضيل  60 عاما عاما و فاطمه محمود حبيب  55 عاما، وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى أسيوط العام.

إصابة 33 شخصا في انقلاب اتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي 

واصيب كلا من حسن عبد الرازق حسين 35 عامااشتباه كسر بالضلوع ، مينا فليب لطيف 28 عاما، كسر بالكتف الايسر، و ثروت توفيق عزيز 60 عاما، كسر بالضلوع، أحمد علي حسانين 30 عاما، اشتباه كسر بالركبه اليمني، و صابر وحدي محمود  26 عاما، كدمات بالضلوع ، و  منال الطيب محمد جاد 52 عاما اشتباه كسر بالضلوع، و عزه الطيب جاد المولي 60 عاما، كسر بالساعد الايمن ، و جورج ايهاب سمير  21 عاما ، كدمات بالجسم ، و حمدي محمد سيد 38 عاما، كدمات بالجسم، و  أحمد محمد محمود 31 عاما، كسر بالفخذ الايسر ، و محمود محمد احمد 31 عاما، ما بعد الارتجاج،  أشرف حنفي عبد القادر  60 عاما، ما بعد الارتجاج، و وهبه مراد وهبه 53 عاما، اشتباه كسر بالقدم الايمن، أحمد مصري أحمد 36 عاما،  اشتباه كسر بالقدم الايسر ، و  جرجس روماني صليب 40 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و  روماني ابراهيم تغلب 40 عاما، كدمات متفرقه بالجسم ، و رامز سمير عزت 19 عاما، كدمات متفرقه بالجسم مستشفى أسيوط العام ، و تامر عبد القادر عبد الواحد 45 عاما، كدمات متفرقه بالجسم،  أحمد عاطف مصطفي 40 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، هشام لبيب حسانين 51 عاما ، كسر بالفقرات ، حبيبه هشام لبيب 19 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و  احمد محمد محمد  30 عاما ، اشتباه كسر بالقدم الايسر ، و  حسن عبد الله محمد  47 عاما ، اشتباه كسر بالقدم الايمن، و عاطف حسن علي 53 عاما،  اشتباه كسر بالقدم، و  اسلام جمال عبد الفتاح  32 عاما ، كدمات متفرقه بالجسم، و عائشه عاطف علي 64 عاما كدمات متفرقه بالجسم ، و  عبد الحميد رمضان عبد الحميد 19 عاما، كسر بالقدم الايمن ، و عبد الحميد محمد عطا 21 عاما، كسر بالقدم الايسر ، و  اخلاص صبحي محروس 26 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و  أميرة علي محمد  20 عاما، كدمات متفرقه بالجسم ، و بشوي يونان عبد السيد 23 عاما، اشتباه كسر بالزراع الايسر ، و  تامر جمال أمين  42 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و  مريم ممدوح عزمي 25 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط العام والايمان وأسيوط الجامعي .

ووجّه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط  وكيل وزارة الصحة بسرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفى، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للمتضررين، والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبيان ملابسات الحادث.

