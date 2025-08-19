قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يوجه بإزالة 19 تعديا على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية.. صور

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ حملات مكثفة لإزالة 19 حالة تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية وأملاك دولة، في إطار المرحلة الأولى من الموجة الـ27 للإزالات، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة ظاهرة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.

 إزالة 19 حالة تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في نطاق 7 مراكز هي، أسيوط، القوصية، الفتح، منفلوط، البداري، الغنايم، وأبوتيج، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط، وأسفرت عن إزالة التعديات على مساحة بلغت نحو 2080 مترًا مربعًا، و2 فدان، و4 قراريط و10 أسهم، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الموجة الحالية تستمر حتى 22 أغسطس الجاري، يعقبها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، ثم المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، بمشاركة مديرية الأمن، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

 إزالة لـ 3 حالات تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي

وأضاف المحافظ أن الوحدات المحلية شنت عدة حملات أسفرت عن إزالة حالة تعدي واحدة في كل من مراكز أسيوط، القوصية، الغنايم، البداري برئاسة أحمد عبد الحكيم وأسامة سحيم وأحمد ثابت وعبد الرؤوف النمر، كما تم تنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط خلال حملات برئاسة وليد جمال. 

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن الديب بتنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي فوري على ارض زراعية ومتغيرات مكانية فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة أبو العيون إبراهيم بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي متغيرات مكانية بالإضافة إلى قيام حي شرق بتنفيذ إزالة لـ 5 حالات متغيرات مكانية خلال حملات برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم.

وأكد اللواء أبو النصر أن الدولة ماضية في استرداد حقها كاملًا والتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أن حملات الإزالة ستُنفذ دون تهاون أو استثناء، وبالمتابعة اليومية من الأجهزة المختصة.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات عبر غرفة العمليات المركزية على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام (2135858/088) – (2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) أو من خلال البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg.

أسيوط أراضي زراعية متغيرات مكانية أملاك دولة الموجة الـ27 للإزالات منع البناء المخالف

