إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط - البداري

أُصيب 15 شخصًا، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط – البداري، بالطريق الزراعي بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود عدد من المصابين بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انقلاب سيارة ميكروباص عند كوبرى الجمسة مركز ساحل سليم كانت تقل عددًا من الركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة روماني نبيل متي 35 عاما سحجات وكدمات

و ليلي لويس سليمان 55 عاما سحجات وكدمات و وليد سمير متي 30 عاما سحجات وكدمات

أبانوب سمير متي 27 عاما سحجات وكدمات و سارة زاهر فوزي 23 عاما سحجات وكدمات و أميرة نبيل متي 31 عاما سحجات وكدمات و مارينا سمير متي 21 عاما سحجات وكدمات و صباح سمير متي 25 خلع بالكتف الايمن و مريم نبيل نخلة 24 عاما سحجات وكدمات و شنودة نبيل متي 32 عاما سحجات وكدمات و جرجس سمير متي 24 عاما سحجات وكدمات و سمير متي لواندي 54 سحجات وكدمات و بخيتة توفيبس حنين 75 عاما سحجات وكدمات و سيمون سمير متي 10 عاما سحجات وكدمات و طبيسة بشري شحاته 53 عاما سحجات وكدمات ساحل سليم.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة