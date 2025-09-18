قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول بالدوري
ترامب: حرب أوكرانيا عار علينا.. ولدي التزام لإنهائها
ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية.. وترامب: الاعتراف مرفوض
ترامب: الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي الحرب
أرقام صادمة في تنسيق الأزهر 2025.. طب فوق 95% وهندسة على الحافة
ملك إسبانيا يبحث مع رجال أعمال مصريين تعزيز دور القطاع الخاص بحضور وزير الاستثمار
ستارمر: لا يمكن التسامح مع ما يحدث في غزة
الأردن: إيقاف حركة المسافرين إلى الضفة الغربية بعد إغلاق قوات الاحتلال لمعبر الكرامة
ملك إسبانيا: علاقاتنا مع مصر لا تقتصر على الاقتصاد.. الصحة والثقافة والتراث فرص واعدة للتعاون
ترامب يثير الجدل: اغتيال تشارلي كيرك مرتبط بحرية التعبير في الولايات المتحدة
تراجع جديد لـ الذهب.. آخر تحديث مساء اليوم 18-9-2025
لافروف: موسكو وواشنطن ترغبان في الحفاظ على الحوار الناشئ بين الرئيسين بوتين وترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشهد حفل تكريم الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الموسيقية

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشهد حفل تكريم الفائزين على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الموسيقية
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشهد حفل تكريم الفائزين على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الموسيقية
إيهاب عمر

شهد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الخميس حفل تكريم الفائزين على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الموسيقية بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وايفيلين شنودة موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية والموجهين الأوائل والمعلمين بالإدارات التعليمية ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية وبمشاركة العشرات من المعلمين والطلاب .

حيث بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة موجه عام التربية الفنية والتى رحبت فيها بالقيادات وجميع الحضور ثم تم عرض فيلم تسجيلى لاهم وابرز أنشطة التربية الموسيقية خلال العام واهم الجوائز التى حصدته المحافظة على مستوى الجمهورية فى مختلف المسابقات التى نظمته الوزارة .

 تكريم الفائزين على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الموسيقية


ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم – خلال كلمته – الشكر لتوجيه عام التربية الموسيقية وجميع المشاركين فى الحفل وبخاصة الطلاب الفائزين بالمراكز الاولى فى المسابقات وحثهم على الاهتمام بالانشطة والمشاركة الفعالة فى المسابقات المحلية والقومية فضلا عن تركيز المعلمين والموجهين على تدريب وتأهيل الطلاب الموهوبين والمتميزين فى النشاط الموسيقى لصقل خبراتهم ومواهبهم وتشجيعهم على التفوق الدراسى ،مشيرا الى الدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط لتنمية المواهب والاهتمام بالأنشطة الفنية بالمحافظة وتنظيم حفلات فى مختلف المناسبات واشراك ابنائنا الطلاب المتميزين فيها ، معلنا تكريم المتميزين منهم فى مختلف المناسبات ليكونوا مثل وقدوة لزملائهم  .
وتم خلال الاحتفال تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم واهدائه درع توجيه التربية الموسيقية تقديرا لجهوده فى دعم الانشطة والطلاب الموهوبين وتفعيل المشاركة المجتمعية بكافة المؤسسات التعليمية ، كما تم تكريم مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية لدورهم فى الاهتمام بالانشطة المختلفة بالمديرية ومتابعته المستمرة لهم ، كما تم تكريم مديرى الادارات التعليمية وموجه عام التربية الموسيقية بالمديرية وموجهى الادارات التعليمية المتميزين ثم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الاولى على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الموسيقية .


وفى نهاية الحفل تم عرض بعض الفقرات الفنية والموسيقية للطلاب المتميزين وسط فرحة وسعادة من الحضور .

أسيوط وزارة التربية والتعليم مسابقات التربية الموسيقية التربية الموسيقية التربية الفنية المؤسسات التعليمية

المزيد

