وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشهد حفل تكريم الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الموسيقية

شهد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الخميس حفل تكريم الفائزين على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الموسيقية بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وايفيلين شنودة موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية والموجهين الأوائل والمعلمين بالإدارات التعليمية ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية وبمشاركة العشرات من المعلمين والطلاب .

حيث بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة موجه عام التربية الفنية والتى رحبت فيها بالقيادات وجميع الحضور ثم تم عرض فيلم تسجيلى لاهم وابرز أنشطة التربية الموسيقية خلال العام واهم الجوائز التى حصدته المحافظة على مستوى الجمهورية فى مختلف المسابقات التى نظمته الوزارة .

تكريم الفائزين على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الموسيقية



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم – خلال كلمته – الشكر لتوجيه عام التربية الموسيقية وجميع المشاركين فى الحفل وبخاصة الطلاب الفائزين بالمراكز الاولى فى المسابقات وحثهم على الاهتمام بالانشطة والمشاركة الفعالة فى المسابقات المحلية والقومية فضلا عن تركيز المعلمين والموجهين على تدريب وتأهيل الطلاب الموهوبين والمتميزين فى النشاط الموسيقى لصقل خبراتهم ومواهبهم وتشجيعهم على التفوق الدراسى ،مشيرا الى الدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط لتنمية المواهب والاهتمام بالأنشطة الفنية بالمحافظة وتنظيم حفلات فى مختلف المناسبات واشراك ابنائنا الطلاب المتميزين فيها ، معلنا تكريم المتميزين منهم فى مختلف المناسبات ليكونوا مثل وقدوة لزملائهم .

وتم خلال الاحتفال تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم واهدائه درع توجيه التربية الموسيقية تقديرا لجهوده فى دعم الانشطة والطلاب الموهوبين وتفعيل المشاركة المجتمعية بكافة المؤسسات التعليمية ، كما تم تكريم مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية لدورهم فى الاهتمام بالانشطة المختلفة بالمديرية ومتابعته المستمرة لهم ، كما تم تكريم مديرى الادارات التعليمية وموجه عام التربية الموسيقية بالمديرية وموجهى الادارات التعليمية المتميزين ثم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الاولى على مستوى الجمهورية فى مسابقات التربية الموسيقية .



وفى نهاية الحفل تم عرض بعض الفقرات الفنية والموسيقية للطلاب المتميزين وسط فرحة وسعادة من الحضور .