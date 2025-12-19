صراع إنجليزي مشتعل على بديل محمد صلاح.. إيه الحكاية؟

دخل نادي مانشستر يونايتد في سباق قوي لحسم صفقة هجومية بارزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل منافسة مباشرة مع غريمه ليفربول وعدد من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

تحركات قوية من مانشستر يونايتد لتعزيز الهجوم

كثف مانشستر يونايتد تحركاته في سوق الانتقالات بعد نجاحه في إبرام عدة صفقات هجومية قوية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، أبرزها التعاقد مع بنجامين سيسكو وبريان مبيومو وماتيوس كونيا، في إطار خطة شاملة لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

أنطوان سيمينيو يدخل دائرة اهتمام الكبار

وضعت إدارة مانشستر يونايتد الغاني أنطوان سيمينيو، جناح بورنموث، على رأس أولوياتها، في ظل المستويات المميزة والثابتة التي يقدمها اللاعب في الدوري الإنجليزي، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى.

منافسة شرسة مع ليفربول ومانشستر سيتي

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يواجه مانشستر يونايتد منافسة قوية من أندية مانشستر سيتي وتوتنهام وليفربول، حيث تسعى هذه الأندية للظفر بخدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

مفاوضات سابقة وعقبة المطالب المالية

وكان البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد التقى بسيمينيو في لندن نهاية الموسم الماضي، إلا أن إدارة النادي تراجعت عن إتمام الصفقة حينها بسبب المطالب المالية المرتفعة لنادي بورنموث، والتي تجاوزت 80 مليون جنيه إسترليني.

ليفربول يراه البديل المستقبلي لمحمد صلاح

أشارت التقارير إلى أن ليفربول يضع سيمينيو ضمن خياراته كبديل طويل الأمد للنجم المصري محمد صلاح، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل الأخير داخل أسوار "أنفيلد".

شرط جزائي يُشعل الصراع

وأكدت الصحيفة وجود شرط جزائي في عقد سيمينيو مع بورنموث تصل قيمته إلى نحو 65 مليون جنيه إسترليني، ما قد يسهم في تسريع وتيرة المفاوضات بين الأندية المهتمة.

ثقة متزايدة داخل مانشستر يونايتد

وتسود حالة من التفاؤل داخل أروقة مانشستر يونايتد بشأن إمكانية حسم الصفقة، في ظل إعجاب مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة أموريم بإمكانات اللاعب الفنية وتعدد أدواره التكتيكية.

إشادة أموريم بسيمينيو

وسبق لأموريم أن أشاد بسيمينيو في تصريحات صحفية قبل مواجهة سابقة أمام بورنموث، قائلاً: "إنهم يملكون لاعبًا مميزًا، لديهم العديد من العناصر الجيدة، لكن سيمينيو لاعب استثنائي ويجيد اللعب بكلتا قدميه."

شرط محمد صلاح للاستمرار مع ليفربول

في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية إنجليزية عن شرط وضعه النجم المصري محمد صلاح للاستمرار مع ليفربول حتى نهاية عقده في صيف 2027، في ظل توتر علاقته مع المدير الفني الهولندي آرني سلوت.

اجتماع مرتقب لحسم مستقبل النجم المصري

وذكر موقع TeamTalk أن إدارة ليفربول تستعد لعقد اجتماع حاسم مع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستقبل اللاعب عقب الأزمة الأخيرة مع سلوت.

صلاح يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء

وأكد التقرير أن محمد صلاح يرى أنه قدم ما يكفي للنادي لضمان المشاركة الأساسية، مشددًا على رفضه التام للجلوس على دكة البدلاء، وهو ما يعد شرطًا رئيسيًا لاستمراره داخل الفريق.

موقف إدارة ليفربول

وأوضحت التقارير أن إدارة ليفربول لا تنوي السماح برحيل صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما تؤكد رغبتها في بقائه حتى نهاية عقده في صيف 2027، أو على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي.

مستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات

واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن هدف ليفربول من تلك المحادثات هو الإبقاء على محمد صلاح داخل "أنفيلد"، وفي حال تعثر ذلك، سيتم بحث السيناريوهات الممكنة لإنهاء عقده، في ظل اهتمام متزايد من أندية في الدوري السعودي والدوري الأمريكي بضم النجم المصري.