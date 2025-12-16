قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأمر في يد وكيله.. تطور جديد في أزمة محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

تطور جديد تشهده أزمة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول وقائد منتخب مصر مع الريدز، حيث يقوم وكيله، رامي عباس، بترتيب جولة من المحادثات مع إدارة النادي الإنجليزي.

تأتي هذه المحادثات في ظل استعداد صلاح للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تنطلق في المغرب في 21 ديسمبر الجاري.

أزمة محمد صلاح مع ليفربول

بدأت أزمة محمد صلاح مع ليفربول بعد تصريحاته الغاضبة تجاه مدرب الفريق أرني سلوت وإدارة النادي بسبب إجلاسه على مقاعد البدلاء خلال المباريات الأخيرة بالدوري وعدم الدفع به أساسيا.

بعد تعادل ليفربول المخيب للآمال مع ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، أعرب صلاح عن إحباطه في تصريحات نارية، حيث أشار إلى أن العلاقة مع المدرب سلوت قد تدهورت بشكل كبير، ووصف الوضع بأنه "غير مقبول".

هذه التصريحات أثارت حيرة البعض، وفتحت باب النقاش حول مدى رغبة اللاعب في الاستمرار مع الريدز.

محمد صلاح لم يتردد في الإشارة إلى أن هناك أطرافاً قد ترغب في إخراجه من النادي، حيث وجه انتقادات حادة إلى إدارة ليفربول قائلاً: "لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك على مدار السنوات الماضية، يبدو أن النادي يُريد التخلص مني".

وعبر عن استغرابه من عدم احترام ما قدمه على مدار السنوات، متحدياً فكرة أنه يمكن استبداله أو التخلي عنه بهذه السهولة.

مستقبل صلاح مع ليفربول

وفقًا للصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو، فإن الوقت الحالي هو الأنسب للتحدث عن مستقبل صلاح، خاصةً بعد أدائه الجيد أمام فريق برايتون، حيث أكّد رومانو أن وكيله سيتوجه إلى إنجلترا لمناقشة ما ينتظر صلاح في المرحلة المقبلة، مما يشير إلى أن الأمور تقترب من الوضوح.

جدير بالذكر أن صلاح قد شارك في مباراة برايتون الأخيرة بعد الدفع به من على مقاعد البدلاء بعد إصابة زميله بالفريق جو جوميز، حيث نجح النجم المصري في المساهمة في هدف ليفربول الثاني بإرساله عرضية متقنة أحرزها مهاجم الفريق اكيتيكي في المرمى.

وعلى الرغم من كثرة الأحاديث حول إمكانية مغادرة صلاح، إلا أن إدارة ليفربول ليست متعجلة في اتخاذ قرار بشأنه، حيث لم تتلقَ أي عروض رسمية من الأندية السعودية لضم اللاعب.

صلاح لديه عقد مع ليفربول يمتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالي، مما يعطي للنادي بعض الوقت للتفكير في خياراته المستقبلية.

ويستعد محمد صلاح حاليًا للانضمام إلى منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث لا زالت الأمور تدور حول مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول، خاصة مع قيام وكيله بمحادثات مع إدارة النادي، ما قد يسفر عن حسم مستقبل اللاعب مع ليفربول. 

محمد صلاح أخبار محمد صلاح أزمة محمد صلاح ليفربول وكيل محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تتوجه إلى عمان للمشاركة في أعمال الدورة الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

لجنة من الخبراء البيئيين

د.منال عوض: تشكيل لجنة لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بشكل علمي ومنهجي

المهندس أحمد يوسف

الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوى يكرم وزير السياحة والآثار

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد