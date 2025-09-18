تسكين طلاب جامعة أسيوط المغتربين استعدادًا للعام الدراسي الجديد

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة داخل المدن الجامعية، بما يضمن للطلاب المغتربين الاستقرار والراحة ويدعم مسيرتهم الدراسية. مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في تطوير وحدات الإقامة وتوسيع طاقتها الاستيعابية لتلبية احتياجات أبنائها الطلاب وتعزيز ثقة أسرهم في مستوى الخدمات والرعاية المقدمة.

متابعة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

وفي هذا الإطار، قام الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس ، بجولة تفقدية بالمدينة الجامعية (طلاب) لمتابعة عمليات تسكين الطلاب والتأكد من جاهزية المباني السكنية قبل انطلاق الدراسة.

وشملت الجولة متابعة الإسكان الفاخر للطلاب والطالبات بوحدة السكنية (د) ومبنى دار الضيافة (قطاع 2)، وذلك في إطار جهود زيادة الطاقة الاستيعابية وتلبية احتياجات الطلاب المغتربين.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى خلال الجولة على تقدير إدارة الجامعة للجهود المكثفة التي يبذلها قطاع المدن الجامعية لتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع من قبل أولياء الأمور وأسر الطلاب، نتيجة كفاءته في تقديم خدمات الإقامة والرعاية.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كل من محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، و عماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية (طلاب)، ورؤساء الوحدات بالمدينة الجامعية طلاب.