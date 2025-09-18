قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان
بعد آخر تحديث.. لو عايز تعرف مقر لجنتك الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسكين طلاب جامعة أسيوط المغتربين استعدادًا للعام الدراسي الجديد

متابعة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية
متابعة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية
إيهاب عمر

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس  جامعة أسيوط أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة داخل المدن الجامعية، بما يضمن للطلاب المغتربين الاستقرار والراحة ويدعم مسيرتهم الدراسية. مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في تطوير وحدات الإقامة وتوسيع طاقتها الاستيعابية لتلبية احتياجات أبنائها الطلاب وتعزيز ثقة أسرهم في مستوى الخدمات والرعاية المقدمة.

متابعة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية 

وفي هذا الإطار، قام الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس ، بجولة تفقدية بالمدينة الجامعية (طلاب) لمتابعة عمليات تسكين الطلاب والتأكد من جاهزية المباني السكنية قبل انطلاق الدراسة.

وشملت الجولة متابعة الإسكان الفاخر للطلاب والطالبات بوحدة السكنية (د) ومبنى دار الضيافة (قطاع 2)، وذلك في إطار جهود زيادة الطاقة الاستيعابية وتلبية احتياجات الطلاب المغتربين.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى خلال الجولة على تقدير إدارة الجامعة للجهود المكثفة التي يبذلها قطاع المدن الجامعية لتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع من قبل أولياء الأمور وأسر الطلاب، نتيجة كفاءته في تقديم خدمات الإقامة والرعاية.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كل من محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، و عماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية (طلاب)، ورؤساء الوحدات بالمدينة الجامعية طلاب.

أسيوط جامعة أسيوط المدن الجامعية تسكين الطلاب المباني السكنية انطلاق الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

عبدلله السعيد

الغندور عن عبدلله السعيد : لاعب تكتيكي على أعلى مستوى

باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يعلن عن إصابة نجمه

احمد حسن

أحمد حسن يتحسر على وضع الإسماعيلي في الدوري

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد