وكيل التعليم بأسيوط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

اعتمد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم "الأحد" جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ( 2025-2026) للصفوف الدراسية بمختلف مراحل التعليم ( الابتدائية - الإعدادية - الثانوية ) بالإضافة إلى التعليم الفنى بمختلف مراحله ومدارس التربية الخاصة والتعليم المهنى ومدارس المجتمع ونظام الجدارات.

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع مديرى عموم التعليم العام والشؤون التنفيذية ومديرى شؤون الطلبة بالمديرية والتعليم الفنى والتربية الخاصة التعليم المجتمعى لوضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول وفقا للخطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتى تبدأ يوم 10 يناير مع مراعاة أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦ و٧ و٨ يناير ٢٠٢٦ (بمناسبة أعياد الميلاد ) ويوم الإثنين الموافق ١٩ يناير ٢٠٢٦ بمناسبة عيد الغطاس.