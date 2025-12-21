نصائح عاجلة للوقاية من مخاطر تسرب الغاز بالمنازل .. خبير يوضح

وجه اللواء أيمن فؤاد، خبير الحماية المدنية، مجموعة من الإرشادات الوقائية الهامة للمواطنين لتجنب حوادث تسرب الغاز والحرائق داخل المنازل، مشيراً إلى أن الوعي بهذه الخطوات يساهم بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات.

ضرورة فحص التوصيلات والمواسير دورياً

وتابع اللواء أيمن فؤاد، خبير الحماية المدنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الغاز ينتقل عبر مواسير وتوصيلات محددة، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة هذه الوصلات سواء كانت مواسير الغاز الطبيعي أو "الخراطيم" اللينة الخاصة بأسطوانات الغاز.

وأشار اللواء أيمن فؤاد، خبير الحماية المدنية، إلى أن وجود أي تشققات أو تهالك في هذه التوصيلات أو في المحابس نفسها يعد سبباً رئيسياً لحدوث تسربات خطيرة.

وشدد اللواء أيمن فؤاد، خبير الحماية المدنية، على أهمية وضع محابس الغاز في أماكن لا يمكن للأطفال الوصول إليها.

وتابع أن كذلك تأمينها بعيداً عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن الذين قد يعانون من أمراض مثل "الزهايمر"، وذلك لتجنب فتح المحابس عن طريق الخطأ، وهو ما تسبب في حوادث مأساوية عديدة سابقاً.