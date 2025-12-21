نجاح جراحة إصلاح اعوجاج عمود فقري لشاب بمستشفى جامعة كفر الشيخ

نجح فريق طبي متخصص بقسم جراحة العظام والكسور بجامعة كفر الشيخ في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً، كان يعاني من تشوه شديد بالعمود الفقري (الحداب) بلغت زاوية الانحناء فيه 83 درجة.

وتمكن الفريق من تقويم العمود الفقري بالكامل وتثبيته باستخدام 25 مسماراً، وهي من العمليات الدقيقة التي تتطلب مهارات عالية وتجهيزات طبية متقدمة.

أجريت الجراحة تحت رعاية الدكتور إسماعيل القن، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

كما تمت العملية بمتابعة الدكتور هاني محمد حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور جمال شمس، مدير المستشفى الجامعي، والدكتور حسام الدين جاد، رئيس قسم جراحة العظام.

وقاد الفريق الجراحي الدكتور مرسي بسيوني أستاذ مساعد جراحة العظام، وبمشاركة كل من الدكتور محمد شكري حتاتة، مدرس مساعد جراحة العظام، والأطباء المقيمين الدكتور معاذ علي حمود، والدكتور محمود فتحي ولي الله، والدكتور محمد شوغي.

كما ضم فريق التخدير كلاً من الدكتورة مي عادل مدرس مساعد بقسم التخدير، والدكتور أحمد مبروك، معيد بالقسم، والدكتورة آيه شعيبة، طبيب مقيم)، بمشاركة فريق التمريض المكون من أحمد إبراهيم الفقي وسعيد بدر، وفريق الأشعة ممثلاً في محمد عصام.

وأشاد عميد كلية الطب بالفريق الطبي والجراحي الذي أجرى هذه الجراحة بمهارة فائقة، مشيراً إلى أن مستشفى كفر الشيخ الجامعي يقوم حالياً بإجراء أفضل الجراحات الدقيقة في مختلف التخصصات الطبية.