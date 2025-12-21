التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها أسفل قطار بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثمان ممرضة لقيت مصرعها بعد أن صدمها قطار خلال ذهابها إلى عملها في مستشفى الخانكة التخصصي، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، والانتهاء من تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

ولقيت الممرضة مصرعها أسفل عجلات القطار خلال عبورها شريط السكة الحديد، في قرية المنايل التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وحرر محضر بالواقعة.

وباشرت النيابة التحقيقات، إلى أن صدر قرارها بالتصريح بالدفن بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وسؤال أهلية المتوفاة.