حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل

أيدت محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية حبس البلوجر هدير عبدالرازق لمدة سنة، في اتهامها بدهس عامل بمنطقة العمرانية بعد رفض الاستئناف المقدم منها.

وجاء قرار المحكمة خلال جلسة الاستئناف، حيث انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمة، ليصبح الحكم واجب النفاذ، وذلك على خلفية واقعة دهس عامل أثناء سيره، وما أسفرت عنه من إصابته.

كانت نيابة العمرانية أخلت سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة مالية في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية، بعد أن أنهت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حادث دهس العامل هشام إبراهيم أثناء سيره على الطريق العام بمنطقة الطالبية.

وكانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، قبلت معارضة البلوجر"هدير عبد الرازق" الاستئنافية على حكم إدانتها بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس "شاب" بالطالبية بالجيزة.

وخففت المحكمة، حكمها على "هدير عبد الرازق"، وأكتفت بحبس البلوجر عامًا مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.

وكانت محكمة جنح العمرانية، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس عامل بالطالبية.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول، البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية والمتهم بدهس "هشام إبراهيم" عامل في منطقة الطالبية أثناء سيره على الطريق العام، إلى محكمة الجنح المختصة.