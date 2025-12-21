قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التفتيش مستمر.. النيابة العامة: لا شكاوى لنزلاء مركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل ١
نصائح عاجلة للوقاية من مخاطر تسرب الغاز بالمنازل .. خبير يوضح
سعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الأحد
التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها أسفل قطار بالقليوبية
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
حوادث

حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
ندى سويفى

أيدت محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية حبس البلوجر هدير عبدالرازق لمدة سنة، في اتهامها بدهس عامل بمنطقة العمرانية بعد رفض الاستئناف المقدم منها.

تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل بالعمرانية

وجاء قرار المحكمة خلال جلسة الاستئناف، حيث انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمة، ليصبح الحكم واجب النفاذ، وذلك على خلفية واقعة دهس عامل أثناء سيره، وما أسفرت عنه من إصابته.

كانت نيابة العمرانية أخلت سبيل التيك توكر هدير عبد الرازق بكفالة مالية في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية، بعد أن أنهت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن حادث دهس العامل هشام إبراهيم أثناء سيره على الطريق العام بمنطقة الطالبية.

وكانت محكمة جنح العمرانية بالجيزة، قبلت معارضة البلوجر"هدير عبد الرازق" الاستئنافية على حكم إدانتها بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس "شاب" بالطالبية بالجيزة.

وخففت المحكمة، حكمها على "هدير عبد الرازق"، وأكتفت بحبس البلوجر عامًا مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.

وكانت محكمة جنح العمرانية، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس عامين مع الشغل في واقعة دهس عامل بالطالبية.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمود غيطاس المحام العام الأول، البلوجر هدير عبد الرازق في القضية رقم 19802 لسنة 2024 جنح الطالبية والمتهم بدهس "هشام إبراهيم" عامل في منطقة الطالبية أثناء سيره على الطريق العام، إلى محكمة الجنح المختصة.

هدير عبد الرازق حبس هدير عبد الرازق العمرانية

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

كأس الأمم الإفريقية

كأس أمم إفريقيا 2025 .. كل ما تريد معرفته عن البطولة

الفريق الطبي

نجاح جراحة إصلاح اعوجاج عمود فقري لشاب بمستشفى جامعة كفر الشيخ

رفع مخلفات

محافظ الجيزة يتابع أعمال رفع كفاءة شارع العروبة وتحسين مستوى النظافة والتجميل

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

وكيل التعليم بأسيوط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

