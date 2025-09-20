المنشاوي يشهد مراسم تحية العلم بجامعة أسيوط الأهلية في انطلاقة العام الدراسي

شهد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية، صباح اليوم السبت، مراسم تحية العلم أمام المبنى الإداري بمقر جامعة أسيوط الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك في مستهل احتفالية الجامعة ببدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، والتي جرت وسط حضور حاشد من القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الجدد والقدامى.

شارك في المراسم كل من الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد أحمد شلبي نائب رئيس جامعة أسيوط السابق وعضو مجلس الأمناء، والدكتور محمد سيد رئيس جامعة سوهاج السابق وعضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيرين عبد الغفار منسق برامج كلية الألسن واللغات التطبيقية، و مصطفى حسن أمين عام الجامعة.

وقد نظم الفعالية اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب وأسرة "طلاب من أجل مصر".

وفي كلمته، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته بمشاركة طلاب جامعة أسيوط الأهلية في أول أيام العام الدراسي، مؤكدًا أن تحية العلم ليست مجرد تقليد، بل هي رسالة انتماء وولاء وتجديد للعهد على العمل والبذل من أجل مصر، وأن هذا اليوم يمثل انطلاقة جديدة تحمل في طياتها الأمل والطموح.

وأضاف أن تزامن بدء الدراسة مع اقتراب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يضاعف من رمزية المناسبة، ويؤكد أن روح التضحية والإصرار التي جسدها أبطال مصر ستظل دائمًا مصدر إلهام للأجيال الجديدة.

الجامعات الأهلية تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة التعليم العالي

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن احتفال الجامعة اليوم بانطلاق العام الدراسي الجديد هو في حقيقته ثمرة لمشروع وطني كبير أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي آمن بأن الجامعات الأهلية تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة التعليم العالي بمصر، حيث أسس هذا المشروع ليكون أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، وليفتح آفاقًا رحبة أمام الشباب، ويوفر تعليمًا عصريًا يواكب التطورات العالمية ويؤهل الخريجين للمنافسة في الداخل والخارج.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعات الأهلية، ومن بينها جامعة أسيوط الأهلية، لم تعد مجرد إضافة للمنظومة التعليمية، بل أصبحت ركيزة أساسية لتطوير التعليم الجامعي، ومجالًا رحبًا للابتكار والبحث العلمي، وبوابة لإعداد أجيال قادرة على استشراف المستقبل وصناعة التنمية المستدامة.

ووجّه رئيس جامعة أسيوط رسالة مباشرة للطلاب قائلًا: "أنتم جوهر هذا المشروع وهدفه الأسمى، فبكم تكتمل الرسالة، وبإبداعكم ينجح البناء. أوصيكم أن تجعلوا من هذا العام بداية جادة مليئة بالطموح، وأن تتمسكوا بالعلم كرسالة ومسئولية، وأن تكونوا قدوة في الاجتهاد والانضباط والمشاركة الفاعلة، فأنتم الأمل الذي نراهن عليه لبناء الجمهورية الجديدة."

ومن جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الجامعة تستهل عامها الدراسي برؤية واضحة لإعداد جيل واعٍ ومتميز، مشددًا على أن "روشتة النجاح" التي يوجهها للطلاب تقوم على الإخلاص في العمل، والتسلح بالعلم والإيمان، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية والرياضية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأشار إلى أن الجامعة توفر لطلابها كافة سبل الدعم، وفي مقدمتها المظلة التأمينية الطبية التي تصل إلى 40 ألف جنيه سنويًا لكل طالب، وبإجمالي 160 ألف جنيه على مدار سنوات الدراسة الأربع، مؤكدًا كذلك أن الأنشطة الطلابية والزيارات القومية مثل زيارة المتحف المصري تمثل ركيزة مهمة لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء.

وفيما يخص أعمال التطوير، أوضح الدكتور نوبي أن الجامعة تعمل حاليًا على تجهيز 14 معملًا حديثًا مزودًا بأكثر من 300 جهاز حاسب آلي بمواصفات عالية، إلى جانب إنشاء 4 معامل متخصصة للحاسبات والمعلومات، وذلك بما يلبي احتياجات العملية التعليمية والبحثية وفق أحدث المعايير.

كما ألقى رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية كلمة نيابةً عن زملائه الطلاب، أعرب خلالها عن خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة، مثمنًا حرص الدكتور المنشاوي على معاملة الطلاب كأب داعم لمسيرتهم ومهتم بمصلحتهم التعليمية والشخصية. وأشاد بما توفره جامعة أسيوط الأهلية من دعم متواصل ورعاية شاملة لأبنائها، موجهًا أيضًا الشكر لاتحاد الطلاب على جهوده الفعّالة في تنظيم الفعاليات والأنشطة.

وفي لفتة مميزة، قدّم طالبان من جامعة أسيوط الأهلية كلمتين قصيرتين باللغتين الإنجليزية والألمانية، عبّرا خلالهما عن امتنانهم العميق لإدارة الجامعة، واعتزازهم بما يحظى به الطلاب من رعاية كريمة ودعم متواصل داخل جامعتهم.