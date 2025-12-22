مصرع 16 شخصا جراء حادث تحطم حافلة في إندونيسيا

لقي 16 شخصًا مصرعهم على إثر حادث تحطم حافلة على أحد الطرق السريعة في إندونيسيا، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.

إنقاذ 34 شخصًا

وتمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ 34 شخصًا، بينما توفي 15 شخصًا في موقع الحادث، وتوفي شخص آخر بعد نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصاباته، كما تم نقل العديد من المصابين إلى مدينة سيمارانج لتلقي العلاج.

ووفقًا لرئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية، كانت الحافلة، التي كانت في طريقها من العاصمة جاكرتا إلى مدينة يوجياكارتا، تسير بسرعة عالية عندما وصلت إلى منعطف على تقاطع طريق سريع واصطدمت بأحد الحواجز، مما أدى إلى انقلابها.

وتمثل حوادث الطرق مشكلة شائعة في إندونيسيا، حيث تعزى هذه الحوادث إلى عدم صيانة المركبات بشكل دوري، بالإضافة إلى انتهاك قواعد المرور.