14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف بالبداري| صور

أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية بأسيوط
أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود المبذولة لتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

تكثيف أعمال التطهير ورفع كفاءة المصارف والترع

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، وبإشراف محمد فوزي العسال مدير إدارة المخلفات الصلبة ورئيس الحملة الميكانيكية بالمركز، قامت بتكثيف أعمال التطهير ورفع كفاءة المصارف والترع، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف الحفاظ على نظافة المجاري المائية ومنع انتشار الأمراض والأوبئة.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود المحافظة المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة العامة، مؤكدًا على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن عدد من الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

أسيوط تطهير الترع والمصارف مركز ومدينة البداري المخلفات الصلبة الحملة الميكانيكية انتشار الأمراض والأوبئة

