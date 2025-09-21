قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أردوغان: المجـ.ـازر الإسرائيلية في غزة محور خطابي أمام الجمعية العامة
في أول يوم دراسة| وزير التعليم يتحدث مع الطلاب والاهالي بالقليوبية عن مزايا البكالوريا
جولة ميدانية لوزير التعليم تكشف متطلبات الطلاب وأولياء الأمور بالقليوبية
خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية
استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
وزير المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪؜ المقررة نقدًا للمصدرين
بلالين و هدايا وحلويات|أجواء مبهجة في أول يوم دراسة بمدارس الشرابية والزاوية
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد المدارس في أول أيام الدراسة ويهنئ الطلاب بالعام الجديد

محافظ أسيوط يتفقد المدارس في أول أيام الدراسة ويهنئ الطلاب بالعام الجديد
محافظ أسيوط يتفقد المدارس في أول أيام الدراسة ويهنئ الطلاب بالعام الجديد
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم جولة ميدانية لعدد من المدارس مع انطلاق العام الدراسي 2025 / 2026، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب منذ اليوم الأول.

محافظ أسيوط يتفقد المدارس في أول أيام الدراسة

شملت الجولة زيارة مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية، ومدرسة أحمد فايز الثانوية بنات، بالإضافة إلى مدرسة الفاروق الرسمية المتميزة لغات بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وغرف الأنشطة، والتقى بالطلاب والمعلمين، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

محافظ أسيوط يهنئ الطلاب بالعام الجديد

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد والتحلي بالانضباط والالتزام بحضور الحصص منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن التعليم هو السلاح الحقيقي للمستقبل والركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، كما نصحهم بالاستفادة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية، وتنظيم وقتهم بين الدراسة والهوايات، مع الحرص على التعاون والاحترام المتبادل داخل المدرسة.

وأشار المحافظ إلى أن الدراسة انتظمت بجميع مدارس المحافظة، والبالغ عددها 3214 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تضم نحو 30 ألف و999 فصلًا، ويعمل بها 38 ألف و897 معلمًا، ويستفيد منها أكثر من مليون و213 ألف طالب وطالبة موضحًا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة لضمان انتظامها وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو هيئات التدريس.

كما أكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة استعدت مبكرًا للعام الدراسي الجديد من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة والعاجلة ورفع كفاءة المباني المدرسية وتجهيز الفصول ودورات المياه والمعامل، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد الطلاب على التفوق والتحصيل الجيد.

وفي ختام جولته، وجه المحافظ رسالة لأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم وحثهم على الالتزام، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة هو السبيل لتحقيق تعليم أفضل، وأن التعليم سيظل هو الاستثمار الحقيقي لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا الغالية.

أسيوط محافظ أسيوط انطلاق العام الدراسي انتظام العملية التعليمية استقبال الطلاب بدء العام الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

كولر

مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

أحمد سالم

في أول ظهور له بكلمة أخيرة.. أحمد سالم: أشكر لميس الحديدي.. والموضوعية طريقنا

ترشيحاتنا

مهرجان الغردقة لسينما الشباب

5 سيناريوهات تأهلت بمسابقة منصة السينمائيين يعلن عنها في مهرجان الغردقة

درصاف الحمداني

مطربة شهيرة تقرأ الفاتحة قبل بداية حفلتها

الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة: المسرح لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود

بالصور

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني
معهد ديني
معهد ديني

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد