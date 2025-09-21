محافظ أسيوط يتفقد المدارس في أول أيام الدراسة ويهنئ الطلاب بالعام الجديد

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم جولة ميدانية لعدد من المدارس مع انطلاق العام الدراسي 2025 / 2026، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب منذ اليوم الأول.

محافظ أسيوط يتفقد المدارس في أول أيام الدراسة

شملت الجولة زيارة مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية، ومدرسة أحمد فايز الثانوية بنات، بالإضافة إلى مدرسة الفاروق الرسمية المتميزة لغات بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وغرف الأنشطة، والتقى بالطلاب والمعلمين، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

محافظ أسيوط يهنئ الطلاب بالعام الجديد

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيًا إياهم إلى الجد والاجتهاد والتحلي بالانضباط والالتزام بحضور الحصص منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن التعليم هو السلاح الحقيقي للمستقبل والركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، كما نصحهم بالاستفادة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية، وتنظيم وقتهم بين الدراسة والهوايات، مع الحرص على التعاون والاحترام المتبادل داخل المدرسة.

وأشار المحافظ إلى أن الدراسة انتظمت بجميع مدارس المحافظة، والبالغ عددها 3214 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تضم نحو 30 ألف و999 فصلًا، ويعمل بها 38 ألف و897 معلمًا، ويستفيد منها أكثر من مليون و213 ألف طالب وطالبة موضحًا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة لضمان انتظامها وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو هيئات التدريس.

كما أكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة استعدت مبكرًا للعام الدراسي الجديد من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة والعاجلة ورفع كفاءة المباني المدرسية وتجهيز الفصول ودورات المياه والمعامل، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد الطلاب على التفوق والتحصيل الجيد.

وفي ختام جولته، وجه المحافظ رسالة لأولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم وحثهم على الالتزام، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة هو السبيل لتحقيق تعليم أفضل، وأن التعليم سيظل هو الاستثمار الحقيقي لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا الغالية.