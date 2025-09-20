جامعة أسيوط تستمر في استقبال الطلاب بالمدينة مع انطلاق العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تحرص على توفير بيئة سكنية آمنة ومهيأة داخل المدن الجامعية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي على رأس أولويات الجامعة لضمان استقرار وراحة الطلاب، والمساهمة في تحقيق التميز المعيشي والأكاديمي.

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد المدن الجامعية

وأجرى الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية، حيث التقى خلالها بعدد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور للاطمئنان على إجراءات التسكين وضمان سير العملية بشكل منتظم.

ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة كل من محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، و عماد محمد سيد، مدير المدينة الجامعية (طلاب)، إلى جانب رؤساء الوحدات، لمتابعة الخدمات المقدمة للطلاب والتأكد من جاهزية المرافق لاستقبالهم.