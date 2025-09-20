وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد بعض المدارس قبيل انطلاق الدراسة غدا

قام محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بجولة تفقدية ميدانية شملت 5 مدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026وانطلق عام دراسى منضبط وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد بعض المدارس



حيث تفقد وكيل الوزارة خلال زيارته للمدارس بعض قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية وحجرات تحضير المعامل وكذلك معامل الحاسب الآلي ومعامل الوسائط المتعددة والمكتبة وغرف المصادر والمكتبات وحجرات التربية الفنية والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلى وقاعات الاجتماعات وحدائق المدارس .



شملت جولات وكيل الوزارة زيارة مدارس الثانوية العسكرية الميكانيكية وسميح السعيد الثانوية وجمال فرغلى سلطان الثانوية العسكرية وناصر الثانوية العسكرية والسيدة عائشة الاعدادية بنات بإدارة اسيوط التعليمية ..رافقه خلالها سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وطارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية وأحمد حسين وكيل الادارة .



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم – خلال جولاته – بضروة تلافى كافة الملاحظات وتكثيف لجان المتابعة لكافة المدارس بجميع الإدارات التعليمية لتحقيق الانضباط والتأكيد على تنفيذ كافة القرارات الوزارية الخاصة بالعملية التعليمية ، والتأكد من قيام المدارس بتعليق قوائم أسماء الطلاب على جميع الفصول وإعداد الجداول المدرسية موجهًا بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب ،لافتاً الى تنفيذ الإجراءات التنفيذية الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية والالتزام بالكثافات المتفق عليها وتضمنت المدارس أقل من ٥٠ طالبا فى الفصل والتأكد من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها وأدوات المعامل ووجه بمراجعة الصيانات البسيطة بالمدارس وسرعة نهوها ، مع التنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء ورؤساء الوحدات المحلية لرفع اية اشغالات او تجمعات قمامة بمحيط المدارس لمنع انتشار الكلاب الضالة وحفاظا على صحة ابنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس.