قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد بعض المدارس قبيل انطلاق الدراسة غدا

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد بعض المدارس
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد بعض المدارس
إيهاب عمر

قام محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بجولة تفقدية ميدانية شملت 5 مدارس بالمحافظة لمتابعة جاهزيتها قبيل انطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026وانطلق عام دراسى منضبط وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد بعض المدارس


حيث تفقد وكيل الوزارة  خلال زيارته للمدارس  بعض قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية ومعامل العلوم بالمدارس الإعدادية ومعامل الفيزياء والكيمياء بالمدارس الثانوية وحجرات تحضير المعامل وكذلك معامل الحاسب الآلي ومعامل الوسائط المتعددة والمكتبة وغرف المصادر والمكتبات وحجرات التربية الفنية والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلى وقاعات الاجتماعات وحدائق المدارس .


شملت جولات وكيل الوزارة زيارة مدارس الثانوية العسكرية الميكانيكية وسميح السعيد الثانوية وجمال فرغلى سلطان الثانوية العسكرية وناصر الثانوية العسكرية والسيدة عائشة الاعدادية بنات بإدارة اسيوط التعليمية ..رافقه خلالها سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وطارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية وأحمد حسين وكيل الادارة .


ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم – خلال جولاته – بضروة تلافى كافة الملاحظات وتكثيف لجان المتابعة لكافة المدارس بجميع الإدارات التعليمية لتحقيق الانضباط والتأكيد على تنفيذ كافة القرارات الوزارية الخاصة بالعملية التعليمية ، والتأكد من قيام المدارس بتعليق قوائم أسماء الطلاب على جميع الفصول وإعداد الجداول المدرسية موجهًا بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلاب ،لافتاً الى تنفيذ الإجراءات التنفيذية الجديدة لمواجهة الكثافات الطلابية والالتزام بالكثافات المتفق عليها وتضمنت المدارس أقل من ٥٠ طالبا فى الفصل والتأكد من جاهزية الشاشات الذكية بالمدارس الثانوية وتشغيلها وأدوات المعامل ووجه بمراجعة الصيانات البسيطة بالمدارس وسرعة نهوها ، مع التنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء ورؤساء الوحدات المحلية لرفع اية اشغالات او تجمعات قمامة بمحيط المدارس لمنع انتشار الكلاب الضالة وحفاظا على صحة ابنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس.

وزارة التربية والتعليم انطلاق العام الدراسى الجديد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أسيوط أخبار أسيوط العام الدراسي الجديد مدارس أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

ترشيحاتنا

تامر هجرس

تامر هجرس يخطف الأضواء في أحدث ظهور.. شاهد

عبد الله السعيد

أسطورة الكرة المصرية.. إسلام صادق يتغنى بمستوى عبد الله السعيد

مجدي عبد الغني

القيعي خد مكافأة نهاية الخدمة 4 مراتٍ.. رسالة نارية من مجدي عبد الغني لـ الخطيب

بالصور

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد