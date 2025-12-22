سناء منصور: أهدي تكريمي بحفل جوائز مفيد فوزي لشباب الصحفيين والإعلاميين

أشادت الإعلامية سناء منصور بمذيعة موقع صدى البلد، مؤكدة تقديرها لأدائها المهني وتميزها الإعلامي، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز مفيد فوزي لشباب الصحفيين والإعلاميين المتميزين.

وأهدت سناء منصور تكريمها في الحفل إلى شباب الصحفيين والإعلاميين، دعمًا لهم وتحفيزًا على الاستمرار في تقديم محتوى مهني متميز يخدم المجتمع ويعكس صورة مشرفة للإعلام المصري.

أقيم أول أمس السبت حفل توزيع جوائز الإعلامية آمال العمدة، التي تمنح لتكريم المتميزين في مجالات الإعلام والصحافة والإذاعة والتلفزيون والفنون، وذلك خلال احتفالية خاصة قدمتها الإعلامية حنان مفيد فوزي، بنقابة الصحفيين بحضور عدد من القيادات والشخصيات البارزة في الوسطين الإعلامي والفني.

حضور حفل جوائز آمال العمدة

وشهد الحفل حضور الفنان أشرف عبد الباقي وحصوله على جائزة على مجمل أعماله الفنية، والفنانة وفاء عامر جائزة الشخصية العامة، والفنانة بدرية طلبة، والإعلامية سناء منصور.

كما شهد الحفل تكريم الإعلامية مريم أمين وأهدت تكريمها للفنان محمد صبحي، كما أهدت الإعلامية يارا أحمد تكريمها كأفضل إدارة تنفيذية للمهرجانات لوالدها الراحل المهندس أحمد خيري.

https://youtube.com/shorts/_1evURmoBew?si=p5pqZmyeyHrnvWrp