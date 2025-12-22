قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة
لو حاسس إنك مخنوق والدنيا قفلت معاك.. عليك بـ5 وصايا من سيدنا علي
طقس اليوم| شديد البرودة صباحاً ومساءً ..والشبورة على الطرق
العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل التعاملات
أول تعليق من إدوارد بعد تعرضه لوعكة صحية.. خاص
نجوم الدوري المصري يخطفون الأضواء في كأس أمم أفريقيا
الجدول الزمني لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بانتخابات النواب
كيف نظلم أنفسنا.. احذر عاقبة هذه الأمور في شهر رجب
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
هجوم بطائرة مسيرة يخلف أضرارا في ميناء فولنا الروسي
حامد حمدان يقترب من الأهلي.. وغموض حول مستقبل ديانج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سناء منصور: أهدي تكريمي بحفل جوائز مفيد فوزي لشباب الصحفيين والإعلاميين

الإعلامية سناء منصور مع أوركيد سامي
الإعلامية سناء منصور مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

أشادت الإعلامية سناء منصور بمذيعة موقع صدى البلد، مؤكدة تقديرها لأدائها المهني وتميزها الإعلامي، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز مفيد فوزي لشباب الصحفيين والإعلاميين المتميزين.

وأهدت سناء منصور تكريمها في الحفل إلى شباب الصحفيين والإعلاميين، دعمًا لهم وتحفيزًا على الاستمرار في تقديم محتوى مهني متميز يخدم المجتمع ويعكس صورة مشرفة للإعلام المصري.

أقيم أول أمس السبت حفل توزيع جوائز الإعلامية آمال العمدة، التي تمنح لتكريم المتميزين في مجالات الإعلام والصحافة والإذاعة والتلفزيون والفنون، وذلك خلال احتفالية خاصة قدمتها الإعلامية حنان مفيد فوزي، بنقابة الصحفيين بحضور عدد من القيادات والشخصيات البارزة في الوسطين الإعلامي والفني.

حضور حفل جوائز آمال العمدة

وشهد الحفل حضور الفنان أشرف عبد الباقي وحصوله على جائزة على مجمل أعماله الفنية، والفنانة وفاء عامر جائزة الشخصية العامة، والفنانة بدرية طلبة، والإعلامية سناء منصور.

كما شهد الحفل تكريم الإعلامية مريم أمين وأهدت تكريمها للفنان محمد صبحي، كما أهدت الإعلامية يارا أحمد تكريمها كأفضل إدارة تنفيذية للمهرجانات لوالدها الراحل المهندس أحمد خيري.

https://youtube.com/shorts/_1evURmoBew?si=p5pqZmyeyHrnvWrp

اخبار الفن نجوم الفن سناء منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

الفنان إدوارد

نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد

الفريق الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام

الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري

إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا

ترشيحاتنا

رأس الحكمة

لماذا يشعر المصريون بحساسية من الاستثمارات الخليجية؟.. عماد الدين أديب يرد

عماد الدين أديب

عماد الدين أديب: حلم الرئيس السيسي أكبر من قدرة الفريق الموجود

أحمد ناجي

أحمد ناجي: توقعت خروج مصر من كأس العرب

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد