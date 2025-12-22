أحمد حاتم يروج لـ "الملحد" ويعلن موعد عرضه

روج الفنان أحمد حاتم، لفيلمه الجديد «الملحد» الذي من المقرر أن ينطلق في دور العرض السينمائية ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمير الجاري.

ونشر أحمد حاتم البوستر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا:" بسم الله الرحمن الرحيم ".

وكان أعلن المنتج أحمد السبكي عن موعد طرح فيلم «الملحد» بطولة أحمد حاتم، وذلك في 31 ديسمبر الجاري، بعد فترة طويلة من الجدل والطلبات المتكررة لمنع عرضه. ويأتي القرار عقب إعلان الكاتب إبراهيم عيسى أن القضاء المصري أصدر حكمه النهائي بالسماح بعرض الفيلم ورفض جميع الدعاوى التي طالبت بوقفه.

ونشر السبكي الإعلان الرسمي للفيلم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب معلّقًا: «الإعلان الرسمي لفيلم الملحد، 31 ديسمبر بجميع سينمات مصر».

ويضم الفيلم نخبة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد، إلى جانب مجموعة من المشاركين الآخرين. الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

وتدور أحداث «الملحد» حول ظاهرة انتشار الإلحاد بين بعض فئات الشباب، وتأثير هذه الأفكار على الأفراد والمجتمع، من خلال طرح اجتماعي جريء يعكس صراع الهوية والبحث عن القناعات الشخصية في عالم سريع التغير.