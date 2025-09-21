قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026
محافظات

فى أول يوم دراسة .. وكيل وزارة التعليم بأسيوط يحضر طابور الصباح وتحية العلم

فى أول يوم دراسة .. وكيل وزارة التعليم بأسيوط يحضر طابور الصباح وتحية العلم بمدرستى الشهيد احمد فايز وناصر الثانوية للاطمئنان على انتظام الدراسة
فى أول يوم دراسة .. وكيل وزارة التعليم بأسيوط يحضر طابور الصباح وتحية العلم بمدرستى الشهيد احمد فايز وناصر الثانوية للاطمئنان على انتظام الدراسة
إيهاب عمر

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ؛ اليوم الاحد انتظام الدراسة بمدارس الشهيد احمد فايز الثانوية بنات وناصر الثانوية العسكرية بنين وذلك فى أول يوم دراسى للمدارس الحكومية والرسمية بالمحافظة للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦  وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وكيل وزارة التعليم بأسيوط يحضر طابور الصباح وتحية العلم 


حيث تابع وكيل الوزارة انتظام الدراسة اليوم الأحد والتى بدأت  بمرحلة رياض الأطفال "كي جي 1 بالإضافة للصف الأول بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية والرسمية والمتميزة.
وقد زار وكيل الوزارة خلال جولته مدرستى الشهيد احمد فايز الثانوية بنات وناصر الثانوية بنين بمدينة أسيوط .
وسط استقبال الطلاب الجدد بالشوكولاتة والورود حضر وكيل وزارة التعليم بالمحافظة الطابور المدرسى  بمدرستى الشهيد احمد فايز وناصر الثانوية وشهد تحية العلم وترديد النشيد الوطنى واستمع إلى الكلمة الموحدة عن حب الوطن وتعميق الولاء والانتماء مقدما التهنئة لكافةالعاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح .
حيث تفقد الفصول الدراسية والأفنية ودورات المياه وحجرات الوسائل التعليمية والمعامل والمكتبات وغيرها وتحدث مع التلاميذ والمعلمين واطمأن منهم على سير العملية التعليمية و انتظامها وتسكين الطلاب الجدد بالفصول الدراسية ومستوى الأطفال والتلاميذ والتأكد من مدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات اللازمة.
وشدد وكيل الوزارة -خلال الحولة - على سرعة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات تجاه هذا القطاع الهام خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعليم وتطوير المنظومة التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم بأسيوط إلى أن جميع مدارس المحافظة على مستوى ١١ إدارة تعليمية استعدت لاستقبال مليون و٢١٣ الف طالب وطالبة تقريبا داخل ٣١٣٧ مدرسة باجمالى عدد فصول  ٣٠ الف و٩٩٩ فصل دراسى بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة واليابانية وتربية خاصة ودمج، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الفنية وسط إجراءات احترازية وأمنية .
يذكر أن محافظة أسيوط شهدت  هذا العام الانتهاء من 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت 311.5 مليون جنيه، واستلامهم ودخولهم الخدمة العام الدراسي الجديد 2025/2026. كما يجري العمل حاليًا في 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا بتكلفة 317.5 مليون جنيه.


وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لـ111 مدرسة بتكلفة 207 مليون جنيه، فضلًا عن الصيانة العاجلة لـ86 مدرسة أخرى بتكلفة تقارب 19.5 مليون جنيه بإجمالي 227 مليون جنيه، بما يضمن تحسين البنية التحتية التعليمية وتهيئة بيئة دراسية آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين.

أسيوط انتظام الدراسة وزارة التربية والتعليم أول يوم دراسى تحية العلم النشيد الوطنى

