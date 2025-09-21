قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: متابعة مكثفة للمراكز التكنولوجية لإنهاء ملفات التصالح والتقنين

رئيس مركز ومدينة أسيوط يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي
رئيس مركز ومدينة أسيوط يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي
إيهاب عمر

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المراكز التكنولوجية بجميع أنحاء المحافظة، لضمان سرعة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تقنين الأوضاع المخالفة بما يخدم الصالح العام.

 التصالح في بعض مخالفات البناء

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وفرا حزمة من التيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً ضرورة نشر الوعي بهذه المزايا وحث المواطنين على الاستفادة منها.

جهود المركز التكنولوجي في استقبال طلبات المواطنين

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم تتابع جهود المركز التكنولوجي في استقبال طلبات المواطنين وإنهاء الإجراءات اللازمة، بشكل يومي لمتابعة نسب الإنجاز وعدد الملفات التي تم الانتهاء منها، والعمل الجاري على استكمال المستندات للملفات المتبقية، وتذليل أية عقبات قد تواجه المواطنين لتحقيق الصالح العام.

ونوه المحافظ إلى أن ملف التصالح يحظى بأهمية خاصة لدى الدولة المصرية، وأنه يولي هذا الملف متابعة دائمة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، عبر الاتصال المرئي المباشر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة الموقف التنفيذي أولاً بأول.

أسيوط محافظ أسيوط المراكز التكنولوجية ملفات التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء والتقنين تقنين الأوضاع المخالفة الصالح العام المركز التكنولوجي

