لمشاركته المتميزة في فعاليات مؤتمر دور القبول والتسجيل للجامعات بتونس.. محمد حسين يتسلم درع المنظمة العربية

شارك الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا في فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر 42 للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات العربية (ARAB ACRAO)، والذي استضافته مدينة الحمامات بدولة تونس الشقيقة خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، تحت شعار "دور القبول والتسجيل في تحسين التصنيف العالمي للجامعات"، وبحضور الدكتور معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار، الدكتورة نادية المزوغى رئيس جامعة قرطاج، والدكتور بسام محمد المحادين أمين عام المنظمة، بمشاركة واسعة من العمداء، والقيادات الأكاديمية، وخبراء القبول والتسجيل من مختلف أنحاء الوطن العربي

وناقش المؤتمر على مدار 3 أيام مجموعة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها تطوير نظم القبول والتسجيل بما يتوافق مع المعايير الدولي، وأثر التحول الرقمي في خدمات الطلاب على السمعة المؤسسية للجامعات، ودور البيانات الإحصائية الدقيقة في دعم ملفات الجامعات لدى جهات التصنيف العالمي مثل QS وTimes Higher Education.

وعلى هامش الحفل الختامي، تم تكريم الدكتور محمد حسين ومنحه درع المنظمة، كما تسلم درع جامعتى تونس المنار، وقرطاج تقديراً لمشاركته الفاعلة وإسهاماته الرائدة في إثراء جلسات المؤتمر، وتقديم العرض التقديمي بعنوان "الدور الاستراتيجي لمنظومة القبول والتسجيل لتعزيز التصنيف الدولي للجامعات" ارتكازا على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي كنموذج لدعم التصنيف الدولي للجامعات، إضافة إلى دور جامعة طنطا الملموس في تطوير منظومة العمل الإداري والأكاديمي بما يخدم تطلعات الطلاب.

خلال الختام، أعرب الدكتور محمد حسين عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المحفل العربي الهام، مؤكداً على أن عملية القبول والتسجيل لم تعد مجرد إجراءات إدارية نمطية، بل أصبحت الواجهة الأساسية التي تعكس مدى تطور الجامعة وقدرتها على استقطاب الطلاب الدوليين، وهي ركيزة أساسية في تحسين التصنيف الدولي عبر تجويد الخدمات الطلابية ورقمنتها، كما شدد على أهمية التوصيات التي خرج بها المؤتمر، داعياً إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الجامعات العربية لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى بما يضمن ريادة التعليم العالي العربي عالمياً.