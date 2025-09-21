رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير الدراسة ويشهد معسكرات الكليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

قام الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد ، بجولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة لمتابعة سير الدراسة مع انطلاق العام الجامعي 2025/2026، والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول.

شملت الجولة كليات: الآداب، التجارة، الحقوق، علوم الرياضة، الطب البيطري، الصيدلة، الطب البشري، والهندسة، وذلك برفقة الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور مسئولي وطلاب أسرة من أجل مصر، إلى جانب عمداء الكليات ووكلائها وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

ضرورة الانضباط منذ اليوم الأول

خلال جولته، قدَّم الدكتور المنشاوي، التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة الانضباط منذ اليوم الأول، والالتزام بالقيم الجامعية والأخلاق العامة، والحرص على حضور المحاضرات بانتظام.

استهل الدكتور المنشاوي جولته بزيارة كلية الآداب، حيث تابع إحدى محاضرات طلاب الفرقة الأولى ببرنامج الترجمة باللغة الفرنسية وبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، مشددًا على أهمية التزام الطلاب بالحضور منذ اليوم الأول. وأكد على الدور المحوري للكلية في تنمية الوعي الثقافي والمعرفي وترسيخ قيم الهوية والانتماء. كما تفقد استوديو الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام، وأجرى طلاب القسم حوارًا معه حول دور الأدوات الإعلامية في التصدي للشائعات وتوعية الطلاب، بجانب إبراز جهود القيادة السياسية في تطوير التعليم والبرامج البينية.

وفي كلية التجارة، تابع فعاليات المعسكر السنوي لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع طلاب الأنشطة القدامى، بهدف تعريف الطلاب بالأنشطة المختلفة واستعراض أبرز إنجازات الكلية ومراكزها المتقدمة على مستوى الجامعة وخارجها.

وخلال زيارته إلى كلية الحقوق، شهد الدكتور المنشاوي فعاليات معسكر استقبال الطلاب، الذي يهدف إلى تعريفهم بالحياة الجامعية وأنشطتها، وإبراز ما حققته الكلية من نجاحات ومراكز متقدمة في مختلف الفعاليات.

وفي كلية علوم الرياضة، التقى بطلاب الفرقة الأولى ووجه لهم كلمة ترحيب مع بداية عامهم الجامعي، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل. وأوضح أن الكلية تعد من الصروح العلمية المتخصصة في إعداد الكوادر الرياضية، داعيًا الطلاب إلى الالتزام بالدراسة والمشاركة الفعالة في الأنشطة. وخلال الزيارة، قدّم الدكتور عماد سمير، عميد الكلية، درع تكريم للدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لدعمه المستمر للمنظومة التعليمية والأنشطة الطلابية.

كما شملت الجولة زيارة كلية الطب البيطري، حيث اطمأن رئيس الجامعة على جاهزية المدرجات والمعامل لاستقبال الطلاب، مشيرًا إلى الدور المجتمعي المهم للكلية في تطوير مجالات الثروة الحيوانية والبحث العلمي.

وفي كلية الصيدلة، التقى بطلاب الفرقة الأولى خلال إحدى المحاضرات، مؤكدًا على أهمية التخصص ودوره الحيوي في صناعة الدواء ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الدوائي.

كما تفقد رئيس الجامعة سير الدراسة في كلية الطب البشري، وهنأ إدارتها على تجديد الاعتماد للمرة الثالثة، مشيدًا بما حققته الكلية من إنجازات علمية وبحثية جعلتها واجهة مضيئة للجامعة. وخلال لقائه بطلاب الفرقة الأولى، شدد على أهمية الالتزام بالمسؤولية والجدية في التحصيل العلمي والعملي لإعداد أطباء أكفاء قادرين على خدمة وطنهم.

واختتم الدكتور المنشاوي جولته بزيارة كلية الهندسة، حيث تابع معسكر استقبال الطلاب الجدد، مؤكدًا على أهميته في تنمية روح الانتماء والعمل الجماعي. كما التقى بطلاب الفرقة الثالثة بقسم الهندسة المعمارية، مثمنًا ما يقدمه القسم من برامج متميزة تواكب سوق العمل في مجالات التصميم والتخطيط العمراني، وداعيًا الطلاب إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية بجانب التزامهم بالدراسة.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تضع طلابها في قلب رسالتها التعليمية والبحثية، وتحرص على تفعيل قنوات التواصل معهم للتعرف على احتياجاتهم وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن النجاح الجامعي لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى بناء شخصية متكاملة والتفاعل الإيجابي مع أعضاء هيئة التدريس.

كما دعا الطلاب إلى استثمار سنوات الدراسة في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، مشددًا على ضرورة وعيهم باهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة. وأكد أن المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر تمثل فرصًا واعدة أمام الشباب، ما يستوجب استثمارها والانخراط في مسيرة البناء والتنمية من أجل مستقبل أفضل للوطن.