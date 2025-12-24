قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
أخبار البلد

بحوث الصحراء يعزز الدعم الميداني للمزارعين بسيناء

شيماء مجدي

تفقد فريق بحثي من مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواجد الدائم في الميدان وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، تحت اشراف الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، بالمرور الدائم والدوري على التجمعات الزراعية.

وشملت الزيارة تجمعات سهل القاع، أسلا، عريق، النهايات، والحمة في جنوب سيناء، بالإضافة إلى تجمعات أبو رصاصة، النثيلة، والدفيدف في شمال سيناء، حيث تم تدريب المزارعين عمليًا على زراعة أشجار الزيتون، تقليمها، ومكافحة الآفات والأمراض، فضلاً عن تقديم التدريب على المحاصيل الشتوية مثل الفول، القمح، والشعير.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة مرور دوري تم إعدادها للمتابعة المستمرة للتجمعات الزراعية، بمشاركة الهيئة البحثية بالمركز لخدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم على أرض الواقع. وأضاف أن الهدف هو متابعة جميع الإجراءات الفنية والممارسات الزراعية التي ينفذها المزارعون، وضمان تطبيق الأساليب العلمية الحديثة، والتغلب على التحديات المتعلقة بملوحة التربة ومياه الري.

وأشار شوقي إلى أن المبادرة تعكس حرص المركز على تعزيز التواصل المستمر مع المزارعين، ودعم التجمعات بزيارات شهرية منتظمة، لضمان تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية. وأوضح أن فريق الخبراء يدرس المشكلات الحقلية مباشرة على الطبيعة ويقدم التوصيات العلمية المناسبة في حينها.

وأوضح رئيس المركز أن هذه الجولة تأتي ضمن مبادرة "اسأل واستشير"، التي ينفذها المركز للعام الثالث على التوالي، لضمان التواصل اليومي مع المزارعين عبر تطبيقات رقمية وزيارات ميدانية مكثفة في تجمعات مدن الحسنة ونخل بشمال سيناء، والطور وسانت كاترين ورأس سدر بجنوب سيناء، لتقديم خدمات إرشادية فورية حول الممارسات الزراعية المثلى في الري والتسميد ومكافحة الآفات.

وقال إن  هذه الجهود تعكس حرص مركز بحوث الصحراء على تطبيق الأساليب العلمية الحديثة، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ودعم التجمعات الزراعية في سيناء لتحقيق التنمية الشاملة للمزارعين والمجتمعات المحلية.


ومن جانبه، أكد الدكتور محمد رائف، أستاذ الإنتاج النباتي بالمركز، أن زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية داخل تجمعات النثيلة والديفيدف جاءت نتيجة التفاعل والمتابعة المستمرة مع المنتفعين واتباع الأساليب العلمية المناسبة.


وأشار الدكتور أحمد عماد، أستاذ الفاكهة بالمركز، إلى أن تقليم الأشجار وإجراء الخدمة الشتوية في هذه الفترة يُعد من أهم الإجراءات للحصول على محصول متميز في الموسم القادم، بينما أضاف الدكتور عصام أحمد، أستاذ وقاية النبات بالمركز، أن تطبيق برامج الوقاية مباشرة بعد عملية التقليم يُعد من أهم عوامل نجاح المحصول، سواء في أشجار الزيتون أو الفاكهة الأخرى.

سيناء جنوب سيناء الزراعة

