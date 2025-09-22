قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
محافظات

محافظ أسيوط يدشن مبادرة "كنوز يدوية" لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة والشباب

محافظ أسيوط يدشن مبادرة "كنوز يدوية" لدعم المشروعات الصغيرة
محافظ أسيوط يدشن مبادرة "كنوز يدوية" لدعم المشروعات الصغيرة
إيهاب عمر

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات مبادرة "كنوز يدوية" التي تنظمها المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وتستهدف تنفيذ دورات تدريبية مجانية للشباب والفتيات في مجالات الحرف اليدوية والهاند ميد، بهدف إكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وفتح آفاق عمل جديدة تحقق لهم دخلاً مناسباً، وتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعماً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الفعاليات كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز أسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة المياه، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ ورش التدريب وأقسام المعرض المقام عقب انتهاء الدورة التدريبية، والذي ضم مجموعة من المنتجات المتنوعة في مجالات مثل الريزن، وصناعة الشمع، والخرز، والكونكريت، وغيرها من الحرف اليدوية.

إحياء الحرف اليدوية والتراثية

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة ستجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار الاهتمام بإحياء الحرف اليدوية والتراثية باعتبارها رافداً اقتصادياً مهماً ووسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية، فضلاً عن دورها في توفير فرص تدريب وتأهيل للشباب والفتيات وتمكين المرأة اقتصادياً.

تمكين الشباب والمرأة

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى حرص المحافظة على تكثيف إقامة مثل هذه الدورات والمعارض، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتمكين الشباب والمرأة كأحد محركات النمو للاقتصاد المحلي.

أسيوط كنوز يدوية المشاركة المجتمعية دورات تدريبية الحرف اليدوية الهاند ميد مشروعات صغيرة

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
مرسيدس vs بورش
انتصار
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
