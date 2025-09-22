محافظ أسيوط يدشن مبادرة "كنوز يدوية" لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة والشباب

شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات مبادرة "كنوز يدوية" التي تنظمها المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وتستهدف تنفيذ دورات تدريبية مجانية للشباب والفتيات في مجالات الحرف اليدوية والهاند ميد، بهدف إكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وفتح آفاق عمل جديدة تحقق لهم دخلاً مناسباً، وتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعماً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الفعاليات كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز أسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة المياه، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ ورش التدريب وأقسام المعرض المقام عقب انتهاء الدورة التدريبية، والذي ضم مجموعة من المنتجات المتنوعة في مجالات مثل الريزن، وصناعة الشمع، والخرز، والكونكريت، وغيرها من الحرف اليدوية.

إحياء الحرف اليدوية والتراثية

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة ستجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار الاهتمام بإحياء الحرف اليدوية والتراثية باعتبارها رافداً اقتصادياً مهماً ووسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية، فضلاً عن دورها في توفير فرص تدريب وتأهيل للشباب والفتيات وتمكين المرأة اقتصادياً.

تمكين الشباب والمرأة

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى حرص المحافظة على تكثيف إقامة مثل هذه الدورات والمعارض، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتمكين الشباب والمرأة كأحد محركات النمو للاقتصاد المحلي.