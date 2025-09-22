محافظ أسيوط: تشغيل مفارم المخلفات الزراعية بالوحدات المحلية لمواجهة الحرق المكشوف

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نقل مفارم المخلفات الزراعية من الجمعيات الأهلية إلى الوحدات المحلية بالمراكز، لضمان تشغيلها بالشكل الأمثل والاستفادة منها في إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وذلك بالتزامن مع موسم حصاد الذرة، ويأتي هذا القرار في إطار خطة المحافظة لمجابهة ظاهرة الحرق المكشوف وتقليل آثاره الضارة على البيئة والصحة العامة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمناقشة الاستعدادات الجارية لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، وممثلين عن مديرية الأمن ورؤساء المراكز، إلى جانب مسئولي إدارات المخلفات الصلبة والبيئة.

تدوير المخلفات الزراعية بطرق آمنة وصديقة للبيئة

واستعرض الاجتماع خطط العمل المستهدفة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل إعادة تدوير المخلفات الزراعية بطرق آمنة وصديقة للبيئة، بما يحد من الانبعاثات الضارة ويعزز من حماية صحة المواطنين.

نقل 16 مفرمة زراعية من الجمعيات الأهلية للوحدات المحلية

ووجه محافظ أسيوط بنقل 16 مفرمة زراعية من الجمعيات الأهلية بمراكز (أبنوب – الفتح – منفلوط – القوصية – أسيوط)، وإعادة توزيع 21 مفرمة جديدة وردت من وزارة البيئة على الوحدات المحلية، مع تكثيف الندوات التوعوية للمزارعين لشرح مخاطر الحرق المكشوف، وتعريفهم بالجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى أسمدة عضوية (كمبوست) وأعلاف حيوانية (سيلاج).

كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة القرى والمراكز بصفة مستمرة ورصد المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع عقوبات رادعة تصل إلى الحرمان من بعض المزايا مثل السماد وكارت الفلاح، لردع كل من يخالف القوانين ويلجأ إلى الحرق المكشوف.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تعزز الأمن الغذائي وتدعم الزراعة المستدامة. كما جدد التزام المحافظة بتوفير كل سبل الدعم الممكنة للأنشطة الزراعية المختلفة، حمايةً للأراضي الزراعية وتعظيمًا للاستفادة من المخلفات في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء.