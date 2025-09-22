المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط

عقد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللجنة المختصة بمتابعة المشروعات الإنشائية بالجامعة، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مركز البحوث المتكامل والمقر الجديد لكلية التربية للطفولة المبكرة بمدينة أسيوط الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور شحاتة الضبع المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتورة أسماء عبدالناصر الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري، و شوكت صابر أمين عام الجامعة، و محمد أمين سلامة مدير الحسابات والموازنة، و محمد يونس مدير عام الاحتياجات، و ثناء محمد قطب مدير عام الإدارة الاستراتيجية، والمهندسة سوسن إبراهيم مدير إدارة الإنشاءات.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور المنشاوي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مثمنًا الجهود المبذولة وما تحقق من نسب إنجاز ملموسة، ومؤكدًا أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير بنيتها التحتية بما يعزز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه المشروعات، وعلى رأسها مركز البحوث المتكامل، ستسهم في إحداث طفرة نوعية في منظومة البحث العلمي بجامعة أسيوط، وتفتح المجال أمام التعاون بين مختلف التخصصات البحثية، كما أن المقر الجديد لكلية التربية للطفولة المبكرة يمثل إضافة حقيقية للبرامج الأكاديمية النوعية التي تخدم المجتمع وتلبي متطلبات سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على طلاب الجامعة وأبناء الصعيد بوجه عام.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تتيح للطلاب والباحثين فرصًا أوسع للابتكار والإبداع، وتدعم قدرتهم على التميز والمنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.