بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم أوائل الشهادات الدراسية بمنقباد

إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية تكريم أوائل الطلاب المتفوقين في الشهادات الدراسية على مستوى مركز أسيوط، والتي أقيمت بقاعة مصنع السماد بقرية منقباد للعام السابع على التوالي.

حضر الحفل عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم الشيخ علي محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والنائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، والدكتور عبدالرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل، إلى جانب أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع الأسمدة، وحسام الشيخ رئيس مجلس إدارة مركز شباب منقباد، وأولياء أمور الطلاب، وممثلين عن الكيانات الشبابية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمات ترحيبية بالحضور، وألقى محافظ أسيوط كلمة أعرب خلالها عن سعادته بمشاركة الطلاب المتفوقين وأسرهم فرحة النجاح، مهنئاً الجميع بالعام الدراسي الجديد، ومشيداً بما حققوه من إنجاز علمي مؤكدًا أن المحافظة تزخر بالكفاءات والعلماء الذين أثروا التاريخ المصري في مختلف المجالات، داعياً الشباب إلى استكمال هذه المسيرة والمساهمة الفاعلة في جهود البناء والتنمية التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار رؤية مصر 2030.

تمكين الشباب والفتيات ومساعدتهم على مواجهة التحديات

كما وجه المحافظ التحية والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد في دعم أبنائهم وتشجيعهم على التفوق، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم لتمكين الشباب والفتيات ومساعدتهم على مواجهة التحديات.

وشهد الحفل تكريم 188 طالباً وطالبة من المراحل الإعدادية والثانوية العامة والفنية والأزهرية بمركز أسيوط، إلى جانب تكريم معيدة بكلية التربية بجامعة أسيوط، وعدد من الطلاب من ذوي الهمم، حيث سلم لهم المحافظ شهادات التقدير احتفاءً بتفوقهم.

وفي ختام الحفل، تسلّم المحافظ درعًا تذكاريًا من مركز شباب منقباد، كما أهدى عدداً من الدروع التقديرية لقيادات التعليم والأزهر والمشاركين تقديرًا لجهودهم.

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: تقرير أسترالي تاريخي يقدم 54 توصية لمجابهة الإسلاموفوبيا

هل يجوز الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة

هل يجوز الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

أ.د. محمد الجندي

محمد الجندي: قراءة السيرة منهج تربوي يرسِّخ محبة النبي في وجدان الأجيال

بالصور

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

