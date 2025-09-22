محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم أوائل الشهادات الدراسية بمنقباد

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية تكريم أوائل الطلاب المتفوقين في الشهادات الدراسية على مستوى مركز أسيوط، والتي أقيمت بقاعة مصنع السماد بقرية منقباد للعام السابع على التوالي.

حضر الحفل عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، من بينهم الشيخ علي محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والنائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، والدكتور عبدالرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل، إلى جانب أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع الأسمدة، وحسام الشيخ رئيس مجلس إدارة مركز شباب منقباد، وأولياء أمور الطلاب، وممثلين عن الكيانات الشبابية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمات ترحيبية بالحضور، وألقى محافظ أسيوط كلمة أعرب خلالها عن سعادته بمشاركة الطلاب المتفوقين وأسرهم فرحة النجاح، مهنئاً الجميع بالعام الدراسي الجديد، ومشيداً بما حققوه من إنجاز علمي مؤكدًا أن المحافظة تزخر بالكفاءات والعلماء الذين أثروا التاريخ المصري في مختلف المجالات، داعياً الشباب إلى استكمال هذه المسيرة والمساهمة الفاعلة في جهود البناء والتنمية التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار رؤية مصر 2030.

تمكين الشباب والفتيات ومساعدتهم على مواجهة التحديات

كما وجه المحافظ التحية والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد في دعم أبنائهم وتشجيعهم على التفوق، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم لتمكين الشباب والفتيات ومساعدتهم على مواجهة التحديات.

وشهد الحفل تكريم 188 طالباً وطالبة من المراحل الإعدادية والثانوية العامة والفنية والأزهرية بمركز أسيوط، إلى جانب تكريم معيدة بكلية التربية بجامعة أسيوط، وعدد من الطلاب من ذوي الهمم، حيث سلم لهم المحافظ شهادات التقدير احتفاءً بتفوقهم.

وفي ختام الحفل، تسلّم المحافظ درعًا تذكاريًا من مركز شباب منقباد، كما أهدى عدداً من الدروع التقديرية لقيادات التعليم والأزهر والمشاركين تقديرًا لجهودهم.