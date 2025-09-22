محافظ أسيوط: إزالة 42 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة| صور

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية في تنفيذ 42 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، في إطار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات مجلس الوزراء الرامية إلى مواجهة البناء المخالف والحفاظ على حقوق الدولة.

إزالة 42 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي الإزالات شمل مساحات بلغت نحو 13 ألفًا و36 مترًا مربعًا من المباني المخالفة، إضافة إلى 22 فدانًا و2 قيراط و9 أسهم من الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن الحملات نُفذت في نطاق 10 مراكز هي: (أبوتيج، الغنايم، البداري، منفلوط، صدفا، ساحل سليم، ديروط، القوصية، الفتح، أبنوب)، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية وباستخدام معدات المراكز والأحياء.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 22 حالة تعدي بقطاع الإصلاح الزراعي بمركز منفلوط، و3 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركزي أبوتيج والقوصية، بالإضافة إلى حالتين تعدي بالمتغيرات المكانية في مراكز ساحل سليم والفتح وأبنوب، وحالة واحدة في كل من (الغنايم، البداري، صدفا، ديروط)، فضلاً عن إزالة 4 حالات تعدي بالمتغيرات المكانية داخل نطاق حي غرب أسيوط.

وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على استمرار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 حتى 26 سبتمبر الجاري، يعقبها انطلاق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن انتهت المرحلة الأولى خلال الفترة من 9 وحتى 22 أغسطس الماضي.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات تعدٍ، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).