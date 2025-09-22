قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 94 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية
حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن محافظة أسيوط نجحت في ختام الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية "فيروس SAT-1" في تحقيق إنجاز ملموس يعكس تكاتف الجميع.

وأكد أن حماية الثروة الحيوانية مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن أي ملف تنموي آخر.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة نفذتها مديرية الطب البيطري بالمحافظة بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية واستمرت خمسة أسابيع، لم تكن مجرد إجراء طبي، بل رحلة يومية نحو الأمل، قادتها فرق بيطرية تحمل في يدها اللقاح وفي الأخرى رسالة طمأنينة للمربين ونجحت الحملة في تحصين 94,255 رأس ماشية من خلال 1,356 فرقة بيطرية جابت القرى والمراكز والحقول، وطرقت أبواب المزارعين والمربين لتعزيز وعيهم بأهمية الوقاية.

 192 ندوة إرشادية للتوعية، وزيارات ميدانية

وأشار المحافظ إلى أن الحملة لم تقتصر على التحصينات، بل تضمنت 192 ندوة إرشادية للتوعية، وزيارات ميدانية شملت 3,833 منزلًا عبر فرق الرصد الوبائي، بالإضافة إلى حملات توعوية متنقلة بالأسواق والميادين، وسيارات تحمل رسائل صوتية لنشر الطمأنينة والمعلومة الصحيحة بين المواطنين.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن نجاح الحملة جاء ثمرة تعاون حقيقي بين الفرق البيطرية والمربين، مشددًا على أن الوقاية تبقى دائمًا خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية وصون الأمن الغذائي.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق هو بداية لمرحلة جديدة من التقييم والتخطيط المستمر، فالثروة الحيوانية ليست مجرد أرقام، بل أرواح تعيش بيننا ومصدر رزق كريم لأسر كثيرة، تستحق منا كل الرعاية والاهتمام.

أسيوط الحملة القومية للتحصين مرض الحمى القلاعية فيروس SAT 1 الثروة الحيوانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

بالصور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد