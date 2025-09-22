تحصين 94 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن محافظة أسيوط نجحت في ختام الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية "فيروس SAT-1" في تحقيق إنجاز ملموس يعكس تكاتف الجميع.

وأكد أن حماية الثروة الحيوانية مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن أي ملف تنموي آخر.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة نفذتها مديرية الطب البيطري بالمحافظة بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية واستمرت خمسة أسابيع، لم تكن مجرد إجراء طبي، بل رحلة يومية نحو الأمل، قادتها فرق بيطرية تحمل في يدها اللقاح وفي الأخرى رسالة طمأنينة للمربين ونجحت الحملة في تحصين 94,255 رأس ماشية من خلال 1,356 فرقة بيطرية جابت القرى والمراكز والحقول، وطرقت أبواب المزارعين والمربين لتعزيز وعيهم بأهمية الوقاية.

192 ندوة إرشادية للتوعية، وزيارات ميدانية

وأشار المحافظ إلى أن الحملة لم تقتصر على التحصينات، بل تضمنت 192 ندوة إرشادية للتوعية، وزيارات ميدانية شملت 3,833 منزلًا عبر فرق الرصد الوبائي، بالإضافة إلى حملات توعوية متنقلة بالأسواق والميادين، وسيارات تحمل رسائل صوتية لنشر الطمأنينة والمعلومة الصحيحة بين المواطنين.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن نجاح الحملة جاء ثمرة تعاون حقيقي بين الفرق البيطرية والمربين، مشددًا على أن الوقاية تبقى دائمًا خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية وصون الأمن الغذائي.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق هو بداية لمرحلة جديدة من التقييم والتخطيط المستمر، فالثروة الحيوانية ليست مجرد أرقام، بل أرواح تعيش بيننا ومصدر رزق كريم لأسر كثيرة، تستحق منا كل الرعاية والاهتمام.